Axie Infinity має найкращі результати серед 50 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют демонстрував чудові результати, і загальна ринкова капіталізація незабаром може перевищити позначку в 1,8 трлн доларів. За останню добу ринок здорожчав майже на 3%, і це позитивний знак, враховуючи його нещодавні результати.

Біткоїн, найбільша в світі криптовалюта за ринковою капіталізацією, незабаром може досягти психологічно важливої позначки в 40 тисяч доларів, адже за останні кілька годин він здорожчав на 1,6%. Ether залишається другою за розміром монетою і також торгується в зеленій зоні. Цілком ймовірно, що незабаром ETH подолає поріг в 3000 доларів.

AXS, нативний токен ігрової екосистеми Axie Infinity, демонструє найкращі результати серед 50 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. Протягом останніх 24 годин токен AXS піднявся на 15% і тепер торгується вище 34 доларів за монету.

Монета почала зростати, коли команда Axie Infinity представила інструмент для спалювання токенів для свого SLP. Smooth Love Potion (SLP) — це внутрішньоігровий актив популярного ігрового метавсесвіту Axie Infinity на базі блокчейну.

Цей інструмент дозволить організаторам турнірів активувати бай-ін для токенів SLP, які спалюють, щоб підтримувати економічний баланс.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік AXS/USD показує, що Axie Infinity відновлюється після нещодавнього падіння. Лінія MACD залишається нижче нейтральної зони, однак незабаром може увійти в позитивну зону, якщо монета й далі буде зростати.

14-денний індекс відносної міцності на рівні 59 показує, що AXS незабаром може увійти в зону перекупленості.

Якщо бики зможуть утримати контроль, то до кінця дня AXS може подолати перший важливий рівень опору в 38,90 долара. Однак другий ключовий поріг на рівні 48,87 долара має обмежити подальший рух вгору найближчим часом.