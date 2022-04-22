Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют демонструє слабкі результати.

Крипторинок з четверга демонструє низькі результати і втратив понад 1% своєї вартості. Загальна ринкова капіталізація криптовалют знову впала нижче позначки в 1,9 трильйона доларів, а деякі прибутки, зафіксовані на початку цього тижня, тепер втрачено.

Біткоїн, найбільша криптовалюта в світі за ринковою капіталізацією, за останні 24 години знизився на понад 2% і може впасти нижче 40 тисяч доларів, якщо ведмежий тренд продовжиться.

Ефір також втратив більше 2% за останню добу, але продовжує торгуватися вище психологічно важливого рівня в 3000 доларів.

За останні 24 години DCR, нативний токен екосистеми Decred, зріс більше ніж на 21%. Таким чином, він став найкращим серед монет у списку топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією.

На момент виходу статті монета DCR коштувала 71,20 долара. Немає жодного основного фактора, що сприяв би поточному росту DCR. Проте за останні сім днів ця криптовалюта здорожчала на понад 30%.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік DCR/USD має найбільш оптимістичні показники серед 100 найкращих монет за ринковою капіталізацією, цьому сприяли високі результати за останній тиждень. Технічні показники свідчать, що в найближчі години та дні токен може піднятися.

Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, що вказує на стійкий бичачий імпульс. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 60 показує, що DCR може увійти в зону перекупленості, якщо це зростання продовжиться.

Якщо поточне ралі триватиме, протягом наступних кількох годин DCR може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 73,54 долара. Однак, щоб з легкістю подолати психологічно важливий рівень у 75 доларів, монеті необхідна підтримка загального ринку.