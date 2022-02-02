Чому QuickSwap (QUICK) зростає протягом останніх двох днів

Протягом останніх двох днів ціна QuickSwap зростає. Поточний бичачий тренд є гарним початком місяця, і токен й досі в зеленому.

31 січня ціна QUICK підскочила на 50%. Учора (1 лютого) він демонстрував ще один стрибок на 168%: від 166,40 долара до добового максимуму в 250 доларів.

На момент написання статті QuickSwap торгувався на рівні 194,50 долара і виріс на 10,73%. За останні 24 години він сягнув максимуму в 231,92 долара і мінімуму в 175,56 долара; сталася незначна корекції від вчорашнього максимуму.

Та чому QuickSwap зростає? Давайте подивимося, в чому причина цього зростання.

Що таке QuickSwap (QUICK)?

Перш ніж ми глибоко зануримося в поточний ціновий рух QuickSwap, важливо спочатку прояснити, що таке QuickSwap для тих, хто бачить цю назву вперше.

QuickSwap — це децентралізована біржа, яка працює в мережі Polygon, щоб забезпечити дешевші та швидкі транзакції. Його нативний токен називається QUICK.

Чому QuickSwap зростає?

Величезний стрибок ціни QUICK стався відразу після того, як QuickSwap підписав партнерську угоду з CelsiusX.

Метою цього партнерства є подолати розрив між централізованими фінансами (CeFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Це дасть змогу користувачам контролювати свої активи в криптовалютній екосистемі.

Партнерство CelsiusX і QuickSwap

Партнерство, про яке оголосили, стало найважливішою подією, що сприяла нещодавньому зростанню QuickSwap. Платформа банківських і фінансових послуг CelciusX допоможе QuickSwap поєднати DeFi і CeFi.

Також це партнерство дозволить створити загорнуті версії Dogecoin (DOGE) і ADA Cardano, а також добре фінансовані пули ліквідності активів, до яких матимуть легкий доступ користувачі, установи, арбітражі і боти.

Окрім того, власники токенів ADA і DOGE зможуть використовувати свої активи в DeFi, щоб отримувати прибутки.

Нові пули високоприбуткової ліквідності та NFT-проєкти

Також зростанню ціни QUICK сприяв запуск нових пулів ліквідності.

Пули високоприбуткової ліквідності з’явилися після того, як у січні в мережі Polygon Network запустили декілька інтегрованих мостів і проєктів.

Окрім додаткових пулів високоприбуткової ліквідності, QuickSwap також почав підтримувати NFT-проєкти, які набирають обертів на тлі млявого ринку криптовалют.

Ось деякі з NFT, які нещодавно почали підтримуватися на QuickSwap: OneRare, UniArts, Blockchain Monsters Hunt і Dogira.