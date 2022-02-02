Чому QuickSwap (QUICK) зростає протягом останніх двох днів
Протягом останніх двох днів ціна QuickSwap зростає. Поточний бичачий тренд є гарним початком місяця, і токен й досі в зеленому.
31 січня ціна QUICK підскочила на 50%. Учора (1 лютого) він демонстрував ще один стрибок на 168%: від 166,40 долара до добового максимуму в 250 доларів.
На момент написання статті QuickSwap торгувався на рівні 194,50 долара і виріс на 10,73%. За останні 24 години він сягнув максимуму в 231,92 долара і мінімуму в 175,56 долара; сталася незначна корекції від вчорашнього максимуму.
Та чому QuickSwap зростає? Давайте подивимося, в чому причина цього зростання.
Що таке QuickSwap (QUICK)?
Перш ніж ми глибоко зануримося в поточний ціновий рух QuickSwap, важливо спочатку прояснити, що таке QuickSwap для тих, хто бачить цю назву вперше.
QuickSwap — це децентралізована біржа, яка працює в мережі Polygon, щоб забезпечити дешевші та швидкі транзакції. Його нативний токен називається QUICK.
Чому QuickSwap зростає?
Величезний стрибок ціни QUICK стався відразу після того, як QuickSwap підписав партнерську угоду з CelsiusX.
Метою цього партнерства є подолати розрив між централізованими фінансами (CeFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Це дасть змогу користувачам контролювати свої активи в криптовалютній екосистемі.
Партнерство CelsiusX і QuickSwap
Партнерство, про яке оголосили, стало найважливішою подією, що сприяла нещодавньому зростанню QuickSwap. Платформа банківських і фінансових послуг CelciusX допоможе QuickSwap поєднати DeFi і CeFi.
#DeFi is about to get a lot more interesting 👀
🔗@CelsiusXDeFi x QuickSwap x @0xPolygon
❤️🔥Now THAT is progress@CelsiusNetwork $MATIC $QUICK pic.twitter.com/jgn4GZQFLX
— QuickSwap (@QuickswapDEX) January 12, 2022
Також це партнерство дозволить створити загорнуті версії Dogecoin (DOGE) і ADA Cardano, а також добре фінансовані пули ліквідності активів, до яких матимуть легкий доступ користувачі, установи, арбітражі і боти.
Окрім того, власники токенів ADA і DOGE зможуть використовувати свої активи в DeFi, щоб отримувати прибутки.
Нові пули високоприбуткової ліквідності та NFT-проєкти
Також зростанню ціни QUICK сприяв запуск нових пулів ліквідності.
Пули високоприбуткової ліквідності з’явилися після того, як у січні в мережі Polygon Network запустили декілька інтегрованих мостів і проєктів.
Окрім додаткових пулів високоприбуткової ліквідності, QuickSwap також почав підтримувати NFT-проєкти, які набирають обертів на тлі млявого ринку криптовалют.
Ось деякі з NFT, які нещодавно почали підтримуватися на QuickSwap: OneRare, UniArts, Blockchain Monsters Hunt і Dogira.