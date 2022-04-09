Чому Solana може затьмарити Binance Coin найближчим часом

Важливі моменти:

Solana NFT , ймовірно, будуть стимулювати зростання, адже ці токени залучають все більше інституційного капіталу.

Очікується, що завдяки квартальному спалюванню монет Binance Coin його ціна буде зберігати довгострокову висхідну траєкторію.

Все більше компаній цікавляться екосистемою Solana, і це може спричинити синдром втрачених можливостей (FOMO) в інвесторів.

Solana SOL/USD дебютувала на ринку криптовалют у 2020 році, і вже до 2021 року вона швидко увійшла до рейтингу топ-10 криптовалют. Хоча наприкінці 2021 року Solana почала падати, оскільки підняли питання щодо надійності її мережі, протягом кількох останніх днів вона набирає оберти швидше, аніж інші 10 найкращих криптовалют у світі. Це стало можливим, бо з боку венчурних компаній підвищується довіра до Solana, вони роблять великі ставки на Solana NFT.

Fractal, ринок криптоігор для Solana NFT, нещодавно зібрав 35 мільйонів доларів під час останнього раунду фінансування. А ще цікавіше те, що цей раунд фінансування очолили провідні імена криптогалузі, як-от Andreessen Horowitz і Coinbase. У березні ще одній NFT-платформі Magic Eden, яка також обслуговує Solana NFT, вдалося зібрати 27 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування під керівництвом венчурних компаній.

Зі свого боку, внутрішня вартість Binance Coin BNB/USD продовжує зростати, оскільки розширюється екосистема Binance. Окрім того, що збільшили асортимент продуктів, де використовується Binance Coin, ця криптовалюта є дефляційною. Це означає, що з кожним спалюванням монет Binance Coin стає все більш дефіцитною, а це, ймовірно, і в довгостроковій перспективі позитивно впливатиме на її ціну.

Чому Solana може бути кращим варіантом для інвестицій

У довгостроковій перспективі і Solana, і Binance Coin мають великі потенціали, проте для коротко- та середньострокових ігор, можливо, краще зробити ставку на Solana. Це тому, що на сьогодні сектор NFT активно набирає обертів, а Solana NFT є одними з найпопулярніших на ринку криптовалют. Тепер, коли багатомільйонні інвестиції надходять в Solana NFT, через страх люди скуповують монету, тому найближчим часом Solana може спробувати піднятися вище своїх нещодавніх максимумів.

Висновок

Solana і Binance Coin є двома найсильнішими гравцями на сучасному крипторинку. Ці обидва активи є вигідними інвестиціями, однак в короткостроковій перспективі Solana має більший потенціал і може затьмарити BNB.