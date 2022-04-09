Чому Solana може затьмарити Binance Coin найближчим часом
Важливі моменти:
-
Solana NFT, ймовірно, будуть стимулювати зростання, адже ці токени залучають все більше інституційного капіталу.
-
Очікується, що завдяки квартальному спалюванню монет Binance Coin його ціна буде зберігати довгострокову висхідну траєкторію.
-
Все більше компаній цікавляться екосистемою Solana, і це може спричинити синдром втрачених можливостей (FOMO) в інвесторів.
Solana SOL/USD дебютувала на ринку криптовалют у 2020 році, і вже до 2021 року вона швидко увійшла до рейтингу топ-10 криптовалют. Хоча наприкінці 2021 року Solana почала падати, оскільки підняли питання щодо надійності її мережі, протягом кількох останніх днів вона набирає оберти швидше, аніж інші 10 найкращих криптовалют у світі. Це стало можливим, бо з боку венчурних компаній підвищується довіра до Solana, вони роблять великі ставки на Solana NFT.
Fractal, ринок криптоігор для Solana NFT, нещодавно зібрав 35 мільйонів доларів під час останнього раунду фінансування. А ще цікавіше те, що цей раунд фінансування очолили провідні імена криптогалузі, як-от Andreessen Horowitz і Coinbase. У березні ще одній NFT-платформі Magic Eden, яка також обслуговує Solana NFT, вдалося зібрати 27 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування під керівництвом венчурних компаній.
Зі свого боку, внутрішня вартість Binance Coin BNB/USD продовжує зростати, оскільки розширюється екосистема Binance. Окрім того, що збільшили асортимент продуктів, де використовується Binance Coin, ця криптовалюта є дефляційною. Це означає, що з кожним спалюванням монет Binance Coin стає все більш дефіцитною, а це, ймовірно, і в довгостроковій перспективі позитивно впливатиме на її ціну.
Чому Solana може бути кращим варіантом для інвестицій
У довгостроковій перспективі і Solana, і Binance Coin мають великі потенціали, проте для коротко- та середньострокових ігор, можливо, краще зробити ставку на Solana. Це тому, що на сьогодні сектор NFT активно набирає обертів, а Solana NFT є одними з найпопулярніших на ринку криптовалют. Тепер, коли багатомільйонні інвестиції надходять в Solana NFT, через страх люди скуповують монету, тому найближчим часом Solana може спробувати піднятися вище своїх нещодавніх максимумів.
Висновок
Solana і Binance Coin є двома найсильнішими гравцями на сучасному крипторинку. Ці обидва активи є вигідними інвестиціями, однак в короткостроковій перспективі Solana має більший потенціал і може затьмарити BNB.