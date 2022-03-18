Thorchain зріс більше ніж на 90% за місяць після запровадження торгівлі синтетичними активами.

Незабаром будуть доступні кредити та позики, які ще більше сприятимуть зростанню монети.

Також росту Thorchain сприяє зростання бичачого імпульсу на загальному крипторинку.

Цього місяця Thorchain ( RUNE ) зріс на 92%, і, здається, він не збирається сповільнюватися. Тільки протягом останніх 24 годин Thorchain зріс більше ніж на 18%, і його імпульс зростає. Таким ростом монета завдячує низці оновлень мережі, які можуть в майбутньому можуть сприяти їй ще більше.

Нещодавно оприлюднили новини про запуск торгівлі синтетичними активами за допомогою протоколу RUNE. Rune має перевагу перед іншими протоколами, що пропонують такі ж послуги, оскільки він швидкий, і трейдери можуть обмінюватися активами, сплачуючи низькі комісії.

Окрім того, Thorchain незабаром запустить ThorFi. Це досить важлива подія, адже завдяки цій функції трейдери зможуть здійснювати купівлю та позичати кошти на Thorchain. Це майже відповідає тому напрямку, в якому рухається DeFi-сектор, а завдяки крос-ланцюговим децентралізованим біржам атомні свопи стають застарілими. Такий технологічний прорив дає Thorchain унікальні можливості для зростання, адже DeFi продовжує прискореними темпами руйнувати фінанси та банківську діяльність.

Що очікує на Thorchain далі?

Джерело: TradingView

З січня 2022 року Thorchain консолідується в діапазоні між 5,11 і 3,51 долара. Однак 9 березня він вийшов з цього діапазону і торгувався великими обсягами. Відтоді він зростає і зараз збирається наблизитися до 10 доларів. Якщо поточна тенденція збережеться, Thorchain може з легкістю перевищити свої історичні максимуми в 21 долар найближчим часом.

Шанси для Thorchain знову сягнути своїх історичних максимумів зростають, адже загальний ринок зараз набирає обертів. Це означає, що криптовалюти, які вже демонструють ознаки зростання, можуть залучити більше інвесторів і зростати активніше, ніж решта гравців на ринку.

Висновок

На даний момент Thorchain (RUNE) має тенденцію до зростання, і лише за місяць монета зросла більше ніж на 90%. Зростання Thorchain обумовлено кількома важливими оновленнями, зокрема запровадженням торгівлі синтетичними токенами. Скоро відбудеться запуск ThorFi, тому, ймовірно, монета буде зростати ще більше.