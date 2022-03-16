RING, монета RingFi, сколихнула ринок криптовалют, адже за останні 24 години вона зросла на 202% і далі продовжує збільшуватися.

На момент написання статті токен RING торгувався за 13,45 долара, тобто протягом доби здорожчав на 202,44%. Його денний максимум склав 13,84 долара, а денний мінімум становив 3,48 долара.

Обсяг торгів RingFi за останні 24 години становить 935 504 долари. Ринкова капіталізація та циркуліційна пропозиція поки ще не визначені.

У цій статті ми розповімо про те, що ж там відбувається з RingFi, що ціна його монети RING сьогодні різко зросла.

Що таке RingFi?

Перш ніж розібратися, чому монета зростає, хочемо спочатку пояснити, що ж таке RingFi.

Двома словами, RingFi — це протокол децентралізованих фінансів (DeFi), який побудували в мережі BSC. Він дає змогу власникам токенів заробляти прибутки найпростішим способом. Його нативний токен позначається як RING.

В основі робити токена RING лежить перебазування, і його циркуляційна пропозиція коригується відповідно до ціни токена, а користувачі отримують винагороди в 0,02362% кожні 15 хвилин.

Важливо зазначити, що іноді перебазування впливає на показники токена на графіках.

Чому ціна на RING зростає?

Однією з головних причин, чому ціна монети RingFi сьогодні так колосально зросла, стало те, що її нещодавньо внесли до списків на CoinMarketCap.

Ще однією можливою причиною, яка також може сприяти зростанню ціни, є різні відео на YouTube, які стосуються проєкту RingFi, і які досить швидко опублікували після його запуску. Безсумнівно, ці відео привернули увагу інвесторів, і це сприяло зростанню обсягу торгівлі, адже інвестори кинулися купувати монету RING та торгувати нею.

Наразі ліквідність RingFi на PancakeSwap налічує понад 275 тисяч доларів.