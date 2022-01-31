Чому токен Decentraland (MANA) почав тиждень зі зростання

Оскільки цього тижня криптовалютні ринки почали відновлюватися та торгуватися в бік, токен Decentraland підскочив на 25% і досі знаходиться в зеленому.

За даними CoinMarketCap, на момент написання цієї статті він виріс на 10,09%. За останні 24 години він досяг максимальних 2,61 долара, мінімальна ціна складала 2,36 долара.

Та чому монета MANA зростає? Давайте глибоко зануримося і дізнаємося, що стоїть за нинішнім підвищенням ціни MANA.

Що таке Decentraland?

Decentraland — це платформа віртуальної реальності, яка побудована на блокчейні Ethereum і за допомогою ігрового рушія Unity, що дозволяє гравцям отримати доступ до ексклюзивних можливостей і придбати різні NFT.

У Decentraland є два токени: MANA і LAND. MANA — це токен ERC-20, який спалюють, щоб отримати невзаємозамінні токени LAND за стандартом ERC-721.

Decentraland пропонує різні можливості, наприклад, ігри та казино, і завдяки цьому він став найпопулярнішою серед користувачів платформою, адже він надає доступ до останніх криптотенденцій: ігри за принципом «Грай та заробляй», Defi, GameFi та NFT.

Чому ціна на Decentralnad (MANA) зростає?

Нинішнє зростання цін на Decentraland (MANA) пояснюється новиною про те, що сьогодні на закритті Australian Open (AOMetaverse) виступить Стів Аокі, музикант світового класу.

Australian Open — це один з найбільших тенісних турнірів у світі, який щорічно проводиться в Австралії в Мельбурн-Парку. Бюджет турніру у 2022 році склав 75 мільйонів доларів

Цього року переможцем став Рафаель Надаль, який після ігор в нічию з Новаком Джоковичем і Роджером Федерером виграв свій 21-й «Великий шолом». Він здобув перемогу в усіх чотирьох головних чемпіонатах з одного виду спорту протягом одного календарного року.

Можливо, вам цікаво, який зв’язок між тенісним турніром і Decentraland. Цього року Decentraland обрали місцем, де відбудеться закриття турніру Australian Open. Це свідчить про значний поворот у бік метавсесвіту.

Ця подія привернула велику увагу до MANA, і це спричинило поточний бичачий імпульс.