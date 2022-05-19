Останні 24 години ринок криптовалют демонстрував слабкі результати, однак Tron показав гарні результати протягом цього періоду.

Загальний крипторинок демонструє низькі результати вже другий день поспіль. За останні 24 години ринок втратив понад 3% своєї вартості, а загальна ринкова капіталізація криптовалют знову становить менше 1,3 трлн доларів.

Біткоїн залишається лідером ринку, і на сьогоднішній день він втратив 2,7% своєї вартості. Зараз BTC торгується десь за 29 100 доларів.

Ether знову торгується нижче рівня опору в 2000 доларів, оскільки за останні 24 години він втратив більше 4%.

Останню добу TRX, нативний токен екосистеми Tron, демонструє найкращі результати серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. На сьогоднішній день TRX зріс на 1,4% і таким чином випередив загальний ринок криптовалют.

На момент виходу статті TRX торгувався за 0,072636 долара. Для позитивних результатів TRX немає явної причини. Останніми днями стейблкоїн USDD мережі Tron набирає все більших обертів, незважаючи на нещодавні негативні настрої щодо стейблкоїнів.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік TRX/USDT є нейтральним, оскільки Tron демонстрував гарні результати протягом останніх 24 годин. Технічні показники свідчать, що TRX відновлюється після нещодавнього спаду.

Лінія MACD знаходиться в негативній зоні, але незабаром може увійти в нейтральну територію, якщо вдасться зберегти поточну продуктивність. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 53 показує, що TRX більше не знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо ралі продовжиться, то до кінця дня TRX може подолати перший великий рівень опору на позначці в 0,07478 долара. Однак, щоб подолати рівень опору в 0,080 доларів, знадобиться підтримка загального ринку криптовалют.

Оскільки загальний крипторинок зараз падає, TRX також може почати рухатися в цьому напрямку і протягом наступних кількох годин опуститися нижче першого важливого рівня підтримки на позначці в 0,06998 долара. Другий важливий рівень підтримки в 0,06704 долара повинен найближчим часом обмежити подальший рух вниз.