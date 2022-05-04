Від початку тижня ринок криптовалют демонструє неоднозначні результати.

Загальний ринок криптовалют продовжує торгуватися врізнобіч від початку тижня. Протягом останніх 24 годин ринок піднявся менше ніж на 1%, а загальна ринкова капіталізація й досі тримається вище 1,7 трлн доларів.

Хоча за останні кілька годин біткоїн здорожчав на 0,95%, йому складно подолати бар’єр в 39 тисяч доларів. Ether ризикує впасти нижче позначки в 2800 доларів, а за останню добу він втратив 0,35% своєї вартості.

Проте TRX, нативний токен екосистеми TronDAO, має найкращі результати серед 20 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останні 24 години TRX здорожчав на понад 11% і обігнав усі інші провідні криптовалюти.

Основним каталізатором поточного зростання TRX є запланований запуск децентралізованого стейблкоїну USDD від TronDAO.

Генеральний директор TronDAO Джастін Сан планує представити та запустити стейблкоїн USDD під час живого заходу завтра, 5 травня.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік TRX/USDT є найбільш оптимістичним серед усіх учасників списку 20 найкращих за ринковою капіталізацією криптовалют. Технічні показники свідчать, що на даний момент TRX обігнав інші провідні криптовалюти.

Лінія MACD знаходиться в межах позитивної зони, а це вказує на бичачий імпульс. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 67 показує, що незабаром TRX може увійти в зону перекупленості, якщо це зростання продовжиться.

На момент виходу статті TRX торгується за 0,07758 долара. TRX готується подолати перший важливий поріг на рівні 0,7825 долара і може зробити це ще до кінця дня. Однак рівень опору в 0,0800 долара повинен обмежити будь-який подальший висхідний рух токена найближчим часом.

З іншого боку, якщо ведмеді відновлять контроль, TRX може опуститися нижче першого важливого рівня підтримки на позначці в 0,07326 долара. Однак він має успішно відстояти рівень підтримки в 0,07004 долара протягом наступних кількох годин чи, можливо, днів.