Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют демонструє слабкі результати.

Ринок криптовалют останні кілька годин демонстрував низькі результати і втратив понад 1% своєї вартості. Загальна ринкова капіталізація криптовалют знову впала нижче позначки в 1,9 трильйона доларів, втрачаючи частину здобутків, які вдалося отримати на початку цього тижня.

Біткоїн, найбільша криптовалюта в світі за ринковою капіталізацією, за останні 24 години знизився на понад 2% і ризикує знову опуститися нижче 40 тисяч доларів.

Ефір також втратив більше 2% за останню добу, але продовжує торгуватися вище психологічно важливого рівня в 3000 доларів.

TRX, нативний токен екосистеми TronDAO, має найкращі результати серед 30 кращих криптовалют за ринковою капіталізацією. За останні кілька годин TRX піднявся майже на 10% і зараз торгується за 0,06808 долара.

Основними каталізаторами поточного зльоту TRX став запуск стейблкоїну Decentralized USD (USDD) і запуск TronDAO Reserve .

TronDAO заявив, що USDD є найбільш децентралізованим стейблкоїном в історії людства, і повідомив, що його випустять 5 травня 2022 року.

Команда також зазначила, що TronDAO Reserve є першим децентралізованим резервом у галузі та має забезпечити захист загального ринку блокчейну та всієї галузі.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік TRX/USDT є бичачим, бо цьому сприяв тривалий підйом Tron. Лінія MACD знаходиться глибоко в межах позитивної області, а це означає потужний бичачий імпульс.

14-денний RSI на рівні 70 показує, що TRX незабаром може увійти в зону перекупленості, якщо зростання токена продовжиться.

Протягом наступних кількох годин, якщо бики зможуть утримати контроль, TRX може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 0,07204 долара. Однак, оскільки загальний ринок зараз знаходиться в ведмежій тенденції, до кінця дня TRX може втратити підтримку на рівні 0,0670 долара.

Другий важливий рівень підтримки на позначці в 0,06406 долара має обмежити подальший рух вниз у короткостроковій перспективі.