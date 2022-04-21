Чому ціна AAVE зростає протягом останніх трьох днів
Ціна нативного токена провідної платформи криптокредитування Aave стабільно зростає протягом останніх трьох днів.
Учора цей токен зріс на понад 5% і сягнув максимуму в 198,02 долара, а потім повернувся до поточної ціни в 185,70 долара. Сьогодні він все ще в зеленому і за останні 24 години піднявся на 1,02%.
У цій статті ми розглянемо фактори, що впливають на поточну ціну AAVE.
Чому ціна AAVE зростає?
Перш ніж ми зануримося в причини поточного висхідного тренду, важливо спочатку пояснити, що таке Aave для кожного, хто бачить цю назву вперше.
Коротко кажучи, Aave — це DeFi-протокол, який дозволяє людям брати та давати в борг криптовалюту. Його нативний токен називається AAVE.
Тепер давайте подивимося на те, що ж відбувається за лаштунками і сприяє збільшенню ціни AAVE.
AAVE V3 запустили на Avalanche
Схоже, токен AAVE зростає через повідомлення керівника DeFi Aave Labs у Twitter про те, що на блокчейні Avalanche став доступним видобуток ліквідності AAVE версії 3 (AAVE V3), а це означає, що користувачі Avalanche тепер можуть отримувати винагороди, надаючи ліквідність DeFi-протоколам на блокчейні Avalanche.
🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.
Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.
Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.
— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022
Також важливо відзначити, що ціна AAVE зросла в березні після того, як цей проєкт запустив своє оновлення версії 3, що підтримує міжланцюгові транзакції, а також пропонує знижену плату за газ.
Останній крок стосовно запуску AAVE V3 на Avalanche стався після того, як ще в жовтні минулого року спільнота проголосувала за розгортання на Avalanche. Про це повідомили багато DeFi-додатків, що працюють на Avalanche.