Чому ціна AAVE зростає протягом останніх трьох днів

Ціна нативного токена провідної платформи криптокредитування Aave стабільно зростає протягом останніх трьох днів.

Учора цей токен зріс на понад 5% і сягнув максимуму в 198,02 долара, а потім повернувся до поточної ціни в 185,70 долара. Сьогодні він все ще в зеленому і за останні 24 години піднявся на 1,02%.

У цій статті ми розглянемо фактори, що впливають на поточну ціну AAVE.

Перш ніж ми зануримося в причини поточного висхідного тренду, важливо спочатку пояснити, що таке Aave для кожного, хто бачить цю назву вперше.

Коротко кажучи, Aave — це DeFi-протокол, який дозволяє людям брати та давати в борг криптовалюту. Його нативний токен називається AAVE.

Тепер давайте подивимося на те, що ж відбувається за лаштунками і сприяє збільшенню ціни AAVE.

Схоже, токен AAVE зростає через повідомлення керівника DeFi Aave Labs у Twitter про те, що на блокчейні Avalanche став доступним видобуток ліквідності AAVE версії 3 (AAVE V3), а це означає, що користувачі Avalanche тепер можуть отримувати винагороди, надаючи ліквідність DeFi-протоколам на блокчейні Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022