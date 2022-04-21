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Чому ціна AAVE зростає протягом останніх трьох днів

Ринки

Ціна нативного токена провідної платформи криптокредитування Aave стабільно зростає протягом останніх трьох днів.

Учора цей токен зріс на понад 5% і сягнув максимуму в 198,02 долара, а потім повернувся до поточної ціни в 185,70 долара. Сьогодні він все ще в зеленому і за останні 24 години піднявся на 1,02%.

У цій статті ми розглянемо фактори, що впливають на поточну ціну AAVE.

Чому ціна AAVE зростає?

Перш ніж ми зануримося в причини поточного висхідного тренду, важливо спочатку пояснити, що таке Aave для кожного, хто бачить цю назву вперше.

Коротко кажучи, Aave — це DeFi-протокол, який дозволяє людям брати та давати в борг криптовалюту. Його нативний токен називається AAVE.

Тепер давайте подивимося на те, що ж відбувається за лаштунками і сприяє збільшенню ціни AAVE.

AAVE V3 запустили на Avalanche

Схоже, токен AAVE зростає через повідомлення керівника DeFi Aave Labs у Twitter про те, що на блокчейні Avalanche став доступним видобуток ліквідності AAVE версії 3 (AAVE V3), а це означає, що користувачі Avalanche тепер можуть отримувати винагороди, надаючи ліквідність DeFi-протоколам на блокчейні Avalanche.

Також важливо відзначити, що ціна AAVE зросла в березні після того, як цей проєкт запустив своє оновлення версії 3, що підтримує міжланцюгові транзакції, а також пропонує знижену плату за газ.

Останній крок стосовно запуску AAVE V3 на Avalanche стався після того, як ще в жовтні минулого року спільнота проголосувала за розгортання на Avalanche. Про це повідомили багато DeFi-додатків, що працюють на Avalanche.

Теги:
Aave, Avalanche
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