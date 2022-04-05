Чому ціна Celo (CELO) сьогодні зростає?

Сьогодні ціна Celo (CELO) зростала, випереджаючи інші криптоактиви на ринку, після того, як більшість з них не змогла зберегти бичачий тренд минулого тижня.

На момент написання статті Celo торгувався за 4,80 долара, тобто він зріс на 14,10% після того, як протягом останніх 24 годин токен відкотився від максимуму в 5,19 долара, що досить близько до трьохмісячного максимуму на рівні 5,22 долара.

Давайте тепер глибоко зануримося в поточну висхідну тенденцію Celo.

Чому ціна Celo зростає?

Перш ніж перейти до деталей цього ралі, хочемо спочатку пояснити, що ж таке Celo.

Celo — це блокчейн-система, яка прагне підвищити популярність криптовалют серед користувачів смартфонів. Цей проєкт займається впровадженням криптотранзакцій, і щоб навіть ті люди, хто не має доступу до банківських послуг, могли використовувати телефонні номера в якості відкритих ключів для криптотранзакцій. Нативна криптовалюта Celo позначається як CELO.

Тепер перейдемо до причин зростання цін на Celo.

Існує дві основні причини поточного росту ціни CELO:

1. Фонд Celo Foundation повідомив про фінансування розміром 20 мільйонів доларів для проєкту Connect the World

Однією з головних причин підвищення цін є нещодавній запуск фінансування розміром 20 мільйонів доларів, який організував Celo Foundation заради проєкту «Connect the World», який має покращити оф-ремпи та он-ремпи для користувачів криптовалют.

Окрім того, цей фонд пропонує заохочення для тих платіжних провайдерів, які інтегрують їхній новий сервіс FiatConnect. Цей сервіс допоможе конвертувати фіатні кошти у криптоактиви.

Однак Celo планує робити все не так, як це роблять інші мережі, і масово охоплювати криптовалютні сектори на кшталт NFT і DeFi завдяки мобільним ґаджетам.

Celo отримує підтримку від Deutsche Telekom, а Andreessen Horowitz та деякі інші криптокомпанії фінансують цю мережу.

2. Конференція Celo Connect в Барселоні

Запуск нового раунду фінансування відбувся вчора (в понеділок) у перший день дводенної конференції Celo Connect, що проходить в Барселоні.

Оскільки конференція, за прогнозами, має завершитися сьогодні, на ній в основному розглядатимуть блокчейн-екосистему рівня 1 та сприяння розвитку їхньої мережі, наприклад, нове партнерство DAO з PrimeDAO.