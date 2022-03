Чому ціна Compound (COMP) зросла більше ніж на 10%?

Ціна Compound (COMP) зросла на 10%. Це відбувається паралельно тому, як більшість криптовалют набирають обертів, а біткоїн, наприклад, сягнув тримісячного максимуму.

На момент написання статті Compound торгувався за 143,91 долара, тобто після невеликого відкату від денного максимуму в 148,10 долара він здорожчав на 10,19%.

Але чому ж ціна монети стрімко зростає? У цій статті ми розглянемо фактори, які сприяють поточному зростанню Compound.

Коротко кажучи, Compound (COMP) — це нативний токен Compound, протоколу DeFi-кредитування, за допомогою якого користувачі можуть брати криптопозики або заробляти відсотки, надаючи свої криптоактиви платформі, щоб та могла дати їх в борг іншим користувачам.

Два основні фактори, які спричинили поточний ріст ціни на монету Compound, — нещодавнє оголошення про оновлення протоколу та реакція спільноти на це оголошення.

Команда цієї платформи усвідомила, що їхня програма розподілу винагород негативно впливає на ціну COMP, тому вони запропонували оновлення протоколу, що сприятиме розвитку протоколу. Цю пропозицію внеслии замість того, щоб розпродавати винагороди, адже це не завжди приносить користь наявним власникам токенів і користувачам.

Реалізація нової програми розпочалася зі скорочення існуючих винагород вдвічі. Ймовірно, що ще скасують фермерство COMP, хоча це залежить від того, як проголосує спільнота.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022