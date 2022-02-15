Сьогодні токен Decentraland розпочав день зі стрибка на понад 11% і сягнув добового максимуму в 3,09 долара на наступний день після Дня Святого Валентина.

За даними CoinMarketCap, на момент написання статті монета MANA торгувалася за 3,06 долара, тобто зросла на 10,38%.

Давайте глибоко зануримося і дізнаємося, в чому причина поточного підвищення ціни на MANA.

Що таке Decentraland?

Decentraland — це платформа віртуальної реальності, яку побудували на блокчейні Ethereum, і яка має ігровий мотор Unity, а це дозволяє гравцям отримувати ексклюзивний досвід і купувати різні NFT.

У Decentraland є два токени: MANA і LAND. MANA — це токен ERC-20, який спалюють, щоб придбати невзаємозамінні токени LAND, створені за стандартом ERC-721.

Користувачі мають безкоштовний доступ до Decentraland, де можуть досліджувати цікаві їм інвестиції або робити покупки. У Decentraland є сотні місць, які користувачі можуть відвідати, а також різні цікавинки, наприклад, ігри та казино. Завдяки цьому він є найпопулярнішою серед користувачів платформою, в яку інтегрували новітні криптотенденції, як-от ігри для заробітку, Defi, GameFi та NFT.

Чому ціна MANA сьогодні підскочила на 11%

Поточне зростання ціни на Decentraland (MANA) значною мірою спричинило повідомлення, яке зробила компанія Samsung учора (у День Святого Валентина), і яке стосувалося події в їхньому Лісі стабільності в Decentraland.

За цим повідомленням, користувачі, які мають квест-значок можуть обміняти його на валентинку, яку можна носити.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable. No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI — Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022

Однак, щоб отримати квест-значок і обміняти його на такі валентинки, користувачі мають зібрати п’ять коробок, які розкидані по земельній ділянці Samsung. Тоді вони отримають значок, який згодом вони принесуть неігровому персонажу (NPC).

Безсумнівно, партнерські відносини Decentraland з такими великими компаніями, як-от Samsung, сприяють зростанню ціни на монети MANA і LAND.