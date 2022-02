Сьогодні токен Decentraland розпочав день зі стрибка на понад 11% і сягнув добового максимуму в 3,09 долара на наступний день після Дня Святого Валентина.

За даними CoinMarketCap, на момент написання статті монета MANA торгувалася за 3,06 долара, тобто зросла на 10,38%.

Давайте глибоко зануримося і дізнаємося, в чому причина поточного підвищення ціни на MANA.

Decentraland — це платформа віртуальної реальності, яку побудували на блокчейні Ethereum, і яка має ігровий мотор Unity, а це дозволяє гравцям отримувати ексклюзивний досвід і купувати різні NFT.

У Decentraland є два токени: MANA і LAND. MANA — це токен ERC-20, який спалюють, щоб придбати невзаємозамінні токени LAND, створені за стандартом ERC-721.

Користувачі мають безкоштовний доступ до Decentraland, де можуть досліджувати цікаві їм інвестиції або робити покупки. У Decentraland є сотні місць, які користувачі можуть відвідати, а також різні цікавинки, наприклад, ігри та казино. Завдяки цьому він є найпопулярнішою серед користувачів платформою, в яку інтегрували новітні криптотенденції, як-от ігри для заробітку, Defi, GameFi та NFT.

Поточне зростання ціни на Decentraland (MANA) значною мірою спричинило повідомлення, яке зробила компанія Samsung учора (у День Святого Валентина), і яке стосувалося події в їхньому Лісі стабільності в Decentraland.

За цим повідомленням, користувачі, які мають квест-значок можуть обміняти його на валентинку, яку можна носити.

