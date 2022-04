Чому ціна Dogecoin зростала протягом останніх трьох тижнів

За останні три тижні ціна Dogecoin зросла більше ніж на 36%. Станом на 13 березня DOGE торгувався за 0,1116 долара, для порівняння, сьогоднішня його ціна становить 0,1525 долара.

Бичачий тренд продовжився і на цьому тижні. Мем-монета розпочала тиждень зі стрибка і в понеділок рано-вранці зросла на 2%, а потім дещо відкотилася протягом дня. Сьогодні, у вівторок, на момент написання статті ціна токена зросла на 5,67%.

У цій статті ми розглянемо фактори, які сприяють зростанню ціни Dogecoin.

Dogecoin знаходився у центрі уваги з різних причин. Однак одна з них виділяється, а саме його зв’язок із засновником SpaceX і Tesla Ілоном Маском. Маск є головним прихильником мем-монет, і одна з його компаній, Tesla, тепер приймає $DOGE в якості оплати за свої товари.

Учора, в понеділок, 4 квітня 2022 року, Ілон Маск придбав 73 486 938 акцій компанії Twitter на суму близько 3 мільярдів доларів, і він став найбільшим акціонером Twitter.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

Хоча раніше Маск критикував Twitter за проблеми прозорості та свободи слова.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022