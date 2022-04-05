Чому ціна Dogecoin зростала протягом останніх трьох тижнів

За останні три тижні ціна Dogecoin зросла більше ніж на 36%. Станом на 13 березня DOGE торгувався за 0,1116 долара, для порівняння, сьогоднішня його ціна становить 0,1525 долара.

Бичачий тренд продовжився і на цьому тижні. Мем-монета розпочала тиждень зі стрибка і в понеділок рано-вранці зросла на 2%, а потім дещо відкотилася протягом дня. Сьогодні, у вівторок, на момент написання статті ціна токена зросла на 5,67%.

У цій статті ми розглянемо фактори, які сприяють зростанню ціни Dogecoin.

Чому ціна Dogecoin (DOGE) зростає?

Dogecoin знаходився у центрі уваги з різних причин. Однак одна з них виділяється, а саме його зв’язок із засновником SpaceX і Tesla Ілоном Маском. Маск є головним прихильником мем-монет, і одна з його компаній, Tesla, тепер приймає $DOGE в якості оплати за свої товари.

Учора, в понеділок, 4 квітня 2022 року, Ілон Маск придбав 73 486 938 акцій компанії Twitter на суму близько 3 мільярдів доларів, і він став найбільшим акціонером Twitter.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe — Zero HP Lovecraft 🦅🐍 (@0x49fa98) April 4, 2022

Хоча раніше Маск критикував Twitter за проблеми прозорості та свободи слова.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

Ілон написав твіт із критикою Twitter після того, як провів опитування, у якому запитав людей їхню думку щодо того, чи суворо дотримується Twitter принципу «Свобода слова є важливою для функціонуючої демократії».

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Поради стосовно $DOGE у Twitter

Після того, як Ілон Маск придбав акції Twitter і став найбільшим акціонером компанії, співтовариство Twitter зійшло з розуму, оскільки більшість людей припустили, що варто очікувати, що Маск буде публікувати у Twitter поради стосовно $DOGE.

Elon Musk has purchased a massive 9.2% stake in Twitter making him the company’s largest public shareholder Expect:

– Free Speech and open dialogue

– Less crypto spam bots

– A #Dogecoin tip jar! — 💸💸💸 (@itsALLrisky) April 4, 2022

Така думка людей про те, що, оскільки Ілон Маск володіє Dogecoin, а тепер ще купив Twitter і може спробувати поєднати ці два фактори, привернула багато уваги до Dogecoin, і це призвело до збільшення обсягу торгівлі та підвищення ціни токена.

Twitter долучається до dApps

Ілон придбав акції Twitter в той час, коли ця платформа занурюється в децентралізацію. В листопаді минулого року Twitter оголосив, що створив команду, яка буде займатися криптовалютами і яка спрямує всю свою енергію на Twitter, щоб долучитися до простору dApps.

Тесс Рінерсон, керівниці криптовалютного відділу у Twitter, поставили завдання визначити стратегії майбутнього розвитку криптовалют у Twitter, оскільки їхня команда працює над вивченням того, як інтегрувати децентралізовану технологію та її інфраструктуру.

Усі ці розробки відбуваються паралельно тому, як криптоентузіасти активно переходять до децентралізованих платформ соціальних мереж.

Уявний експеримент, який провели в Orange Paper, показав, що якби винахід біткоїну передував винаходу Twitter, то еволюція Twitter вже давно пішла б шляхом децентралізації криптовалют.