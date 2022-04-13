Чому ціна Monavale (MONA) зросла більше ніж на 50%?

Ціна монети Monavale (MONA) сьогодні зросла на 50,81% і на момент написання статті становила 472,75 долара. За останній місяць монета здорожчала на 114,5%.

У цій статті ми розглянемо фактори, що сприяють збільшенню ціни Monavale.

Що таке Monavale (MONA)?

Monavale — це Creative Commons (CC0), що працює на основі відкритого метавсесвіту та Web3. Цей проєкт запустили в грудні 2020 року.

Monavale (MONA) — це нативний токен платформи та екосистеми DIGITALAX, яка є провідною NFT-платформою в стилі інді, на якій представлені такі ринки: проєктування дизайну бутиків у метавсесвіті, цифрова мода та фізична мода.

До спільноти DIGITALAX входять дизайнери, моддери, геймери, розробники та криптоентузіасти. Також тут є команда, яка слідкує за тим, щоб спілкування проходило згідно з регулярним графіком, до якого можна отримати доступ із різних соціальних мереж.

Окрім того, на платформі можна ознайомитися з інформаційною панеллю для стейкінгу, до якої користувачі можуть підключатися через гаманець Web3 (MetaMask).

Чому ціни на Monavale ростуть?

Існують дві основні причини поточного росту ціни MONA: новини про те, що членство в CC0 DAO можна отримати за допомогою NFT, а також реліз FUD FAQ.

1. Новини про те, що членство в CC0 DAO можна отримати за допомогою NFT

Однією з головних причин поточного підвищення цін стала новина про те, що членство в CC0 DAO можна отримати за допомогою NFT, які дозволять користувачам приєднатися до CC0 DAO. Щоб стати членом, необхідно придбати NFT у DIGITALAX чи на інших платформах для заходів, або зробити внесок у DAO через CC0 NFT-аукціон.

2. Випуск FUD FAQ

11 квітня команда опублікувала FUD FAQ, де обговорюється майбутнє NFT-ринку та Web3, а також висвітлюються події, що відбуваються в криптогалузі.

Наприкінці березня DIGITALAX оприлюднив звіт про прозорість за березень, де підбили витрати, і в якому показали, що команда справно діє, коли справа доходить до управління іншими розробками DAO.

Крім того, проєкт DIGITALAX пропонує панель інструментів длі стейкінгу, фантастичні інді-твори, управління DAO та надійний NFT-ринок.