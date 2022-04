Чому ціна Monero (XMR) сьогодні піднялася на понад 3%?

Більшу частину цього року монета Monero знаходилася в центрі уваги, адже ринок криптовалют тривалий час торгуватися боком.

На момент написання статті XRM торгувався за 282,49 долара. За останні 24 години токен зріс на 3,36% після того, як сягнув максимуму в 288,82 долара, а потім відкотився.

Але чому монета зростає? У цій статті ми обговоримо причини росту ціни Monero.

Перш ніж розглянемо фактори, які сприяють поточному збільшенню Monero, важливо спочатку пояснити, що ж таке Monero (XRM).

Двома словами, Monero (XRM) є нативним токеном блокчейну Monero, що дозволяє здійснювати приватні транзакції завдяки передовій криптографії. Monero запустили в 2014.

Тепер давайте розглянемо причини поточного ралі.

Однією з головних причин такого підйому стало повідомлення, яке зробив один із розробників у своєму дописі, що вони оновлять мережу (Fluorine Fermi) 16 липня. Вона матиме нові функції та висоту блоку 2,6 мільйона.

Крім того, Monero збільшить розмір свого кільця (загальна кількість підписантів під час транзакції XRM) з 11 до 16, а також надасть користувачам базову конфіденційність.

Більше того, мережа також реалізує оновлену версію свого куленепробивного алгоритму, щоб зменшити розмір транзакції на 7% та покращити масштабованість за допомогою більш швидкої та простої транзакції.

Згідно з повідомленням, мережа також скоротить час синхронізації гаманця приблизно на 40%.

Приблизно 16 червня повідомлять про оновлення мережі, яке має відбутися. Користувачі повинні будуть оновити своє програмне забезпечення до 16 липня, коли відбудеться оновлення мережі.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022