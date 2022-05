Чому ціна монети XDC Network (XDC) зростає останні два тижні

У той час як більшість альткоїнів падають, ціна монети XDC зростає протягом останніх двох тижнів.

Вчора ціна монети XDC збільшилася на понад 13% і сягнула денного максимуму в 0,06817 долара, а потім повернулася до сьогоднішнього рівня в 0,06077 долара. За останні сім днів монета здорожчала більше ніж на 7,8%, а за останні два тижні — на 11,0%.

У цій статті ми розберемося, чому ж ціна на XDC Network зростає останні два тижні.

Однією з головних причин поточного росту цін стало те, що технологічна компанія BlocksWorkz нещодавно запустила проєкт XDCNFT.

Цей проєкт є маркетплейсом невзаємозамінних токенів (NFT), який використовує блокчейн-технологію XinFin (мережа XRC20).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022