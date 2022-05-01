Чому ціна монети XDC Network (XDC) зростає останні два тижні
У той час як більшість альткоїнів падають, ціна монети XDC зростає протягом останніх двох тижнів.
Вчора ціна монети XDC збільшилася на понад 13% і сягнула денного максимуму в 0,06817 долара, а потім повернулася до сьогоднішнього рівня в 0,06077 долара. За останні сім днів монета здорожчала більше ніж на 7,8%, а за останні два тижні — на 11,0%.
У цій статті ми розберемося, чому ж ціна на XDC Network зростає останні два тижні.
Технологічна компанія BlocksWorkz запустила проєкт XDCNFT
Однією з головних причин поточного росту цін стало те, що технологічна компанія BlocksWorkz нещодавно запустила проєкт XDCNFT.
Цей проєкт є маркетплейсом невзаємозамінних токенів (NFT), який використовує блокчейн-технологію XinFin (мережа XRC20).
🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul
— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022
Нові можливості проєкту
Незважаючи на те, що проєкт запустили на початку 2022 року, у ньому постійно з’являються нові функції та нові NFT. Завдяки використанню NFT проєкт XDCNFT стає дедалі популярнішим.
На додаток до цих нових ексклюзивних функцій, комісії за транзакцію в XDCNFT складають лише 1%, і його можна встановити безкоштовно.
Токени XDCNFT
Щоб придбати NFT в XDCNFT, можна скористатися виключно двома токенами: XDC (нативний токен XinFin) і BLKZ (нативний токен BlockWorks).
Якщо користувачі XDCNFT хочуть продавати чи купувати NFT, які їм подобаються, усі вони повинні мати будь-який із цих двох токенів. Окрім того, оскільки кількість користувачів XDCNFT зростає, то збільшується і кількість власників BLKZ та XDC.
Однак при купівлі NFT токен XDC матиме більш вагоме значення, ніж токен BLKZ. Це тому, що XDC більш поширений, і його більш активно використовують на ринку.
Крім того, чим більша кількість транзакцій XDC у мережі XRC20, тим вища ринкова вартість токена XDC.