Чому ціна монети XDC Network (XDC) зростає останні два тижні

У той час як більшість альткоїнів падають, ціна монети XDC зростає протягом останніх двох тижнів.

Вчора ціна монети XDC збільшилася на понад 13% і сягнула денного максимуму в 0,06817 долара, а потім повернулася до сьогоднішнього рівня в 0,06077 долара. За останні сім днів монета здорожчала більше ніж на 7,8%, а за останні два тижні — на 11,0%.

У цій статті ми розберемося, чому ж ціна на XDC Network зростає останні два тижні.

Технологічна компанія BlocksWorkz запустила проєкт XDCNFT

Однією з головних причин поточного росту цін стало те, що технологічна компанія BlocksWorkz нещодавно запустила проєкт XDCNFT.

Цей проєкт є маркетплейсом невзаємозамінних токенів (NFT), який використовує блокчейн-технологію XinFin (мережа XRC20).

Нові можливості проєкту

Незважаючи на те, що проєкт запустили на початку 2022 року, у ньому постійно з’являються нові функції та нові NFT. Завдяки використанню NFT проєкт XDCNFT стає дедалі популярнішим.

На додаток до цих нових ексклюзивних функцій, комісії за транзакцію в XDCNFT складають лише 1%, і його можна встановити безкоштовно.

Токени XDCNFT

Щоб придбати NFT в XDCNFT, можна скористатися виключно двома токенами: XDC (нативний токен XinFin) і BLKZ (нативний токен BlockWorks).

Якщо користувачі XDCNFT хочуть продавати чи купувати NFT, які їм подобаються, усі вони повинні мати будь-який із цих двох токенів. Окрім того, оскільки кількість користувачів XDCNFT зростає, то збільшується і кількість власників BLKZ та XDC.

Однак при купівлі NFT токен XDC матиме більш вагоме значення, ніж токен BLKZ. Це тому, що XDC більш поширений, і його більш активно використовують на ринку.

Крім того, чим більша кількість транзакцій XDC у мережі XRC20, тим вища ринкова вартість токена XDC.