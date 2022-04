Вартість AVAX від Avalanche зростає в той час, коли ціни її конкурентів вже тиждень як падають. Avalanche зробив раптовий стрибок і сягнув денного максимуму в 90,05 долара, а на момент написання статті повернувся десь до позначки в 87,77 долара.

AVAX, як і раніше, торгується в зеленому і за останні 24 години здорожчав на 1,67%.

Отож, які фактори спричинили нинішнє зростання Avalanche? У цій статті ми пояснимо, що ж сприяє збільшенню ціни AVAX в той час, коли більшість монет, зокрема біткоїн та Ethereum, торгуються в мінусі.

Причиною сьогоднішнього підйому цін на Avalanche стало те, що в Terra Luna Foundation повідомили про те, що вони додали Avalanche (AVAX) до свого резерву UST. Terra пішла вперед і придбала монети AVAX на суму 100 мільйонів доларів.

Завдяки цьому кроку Avalanche став другим цифровим активом L1, який додали до резерву UST, першим був біткоїн.

Terra Luna Foundation зізнався в цьому у своєму твіті:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Окрім того, що Terra додала Avalanche до свого резерву UST і придбала монети AVAX, вона також співпрацює з Avalanche, щоб за допомогою підмереж Avalanche розробити нову ігрову підмережу. Terra Luna Foundation залишив поза увагою Ethereum і обрав Avalanche, бо в компанії вважають, що Avalanche зростає швидкими темпами і має широку базу прихильників.

До Квон, який є засновником Terra, заявив:

«Avalanche залишається зростаючою екосистемою,… значною мірою цьому сприяє лояльність до токена AVAX, адже користувачі відчувають велику прив'язаність до цього активу, який зблизився з AVAX. А от для звичайного користувача Ethereum зв'язок з Ether не має такого важливого значення».

Команда Terra Luna Foundation також розповіла про те, що Terra співпрацює з Avalanche задля створення нової ігрової підмережі і заявила, що «підмережі Avalanche є потужним засобом для створення наступного покоління масштабованих додатків Web3 у нішевих випадках використання».

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022