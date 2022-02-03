Чому ціна Vulcan Forged (PYR) стрімко зростає

Ціна Vulcan Forged (PYR) стрімко зростає. На момент написання статті він зріс на 17,14% до 13,80 долара. За останні 24 години добовий максимум становив 14,30 долара, а добовий мінімум — 11,84 долара.

На даний момент обсяг торгів у PYR становить 90 542 432 долари, ринкова капіталізація – 329 857 824 долари, оборотна пропозиція складає 23 897 700 токенів PYR, а максимальна пропозиція — 50 мільйонів PYR.

У цій статті ми пояснимо, чому ж монета PYR зростає.

Що таке Forged (PYR)?

Перш ніж ми розглянемо поточне зростання, важливо спочатку прояснити, що таке Vulcan Forged.

Двома словами, Vulcan Forged — це блокчейн-маркетплейс NFT та ігрова студія, яка знаходиться в процесі розробки власної екосистеми метавсесвіту під назвою VulcanVerse. PYR є його нативним службовим токеном.

То чому ж ціна PYR зростає?

Цього тижня токен PYR був на вершині, тоді як більшість токенів метавсесвіту та NFT-простору відновлюються після нещодавнього ведмежого ринку.

Існує три основні причини, що спричинили поточне зростання цін на Vulcan Forged (PYR). Серед них запуск тестової мережі Elysium, список зі 100 земельних ділянок для продажу в екосистемі VulcanVerse, а також запуск мосту PYR між Polygon та Ethereum.

1. Запуск тестової мережі Elysium

У зв'язку з тим що мережа Ethereum має високу плату за газ, багато проєктів почали запускати рішення, що мають знизити вартість запуску проєктів, що стосуються метавсесвіту та NFT. Саме тому Vulcan Forged вирішив запустити блокчейн Elysium, який він називає блокчейном для метавсесвіту.

It’s 20:05 GMT, 28th January, 2022, The Year of the Vulcanite. And Elysium Testnet just went live.$PYR pic.twitter.com/qqevQeC0TB — Vulcan Forged (@VulcanForged) January 28, 2022

Elysium стане першим вуглецево-нейтральним блокчейном у світі і буде співпрацювати з децентралізованою біржею вуглецевих кредитів Coorest, яка розташована в Нідерландах. Coorest відповідатиме за компенсацію CO2, що виділяється блокчейном Elysium, і робитиме це за допомогою токенізованих дерев та плати за газ від транзакцій.

Такий екологічно чистий підхід привернув увагу інших протоколів, тому інші проєкти метавсесвіту почали проявляти інтерес до Elysium.

2. Список зі 100 земельних ділянок для продажу в екосистемі VulcanVerse

Земельні ділянки, які можна тепер придбати, призвели до збільшення ціни на токен і попиту, адже, щоб купити ці земельні ділянки, трейдерам потрібно накопичувати токени PYR.

Обмежений список зі 100 ділянок став основним фактором, що сприяв бичачій динаміці минулого тижня.

12-24 hours left on the @VulcanVerse 100 plot sale. Auction expiry dates cleverly designed for time zones.https://t.co/CjiW5HPVjY$PYR pic.twitter.com/tDRhQT5HjG — Vulcan Forged (@VulcanForged) February 1, 2022

Окрім того, що власники земельних ділянок отримуватимуть 35 PYR на місяць протягом наступних чотирьох років, також можна заробляти на земельних ділянках, здаючи їх в оренду, або використовуючи в ігровому процесі.

3. Запуск моста PYR між Polygon та Ethereum

Успіх VulcanDex, децентралізованого протоколу обміну, який працює в мережах Ethereum і Polygon, також став одним із головних факторів, що сприяли зростанню PYR.

Станом на 29 січня загальна заблокована вартість VulcanDEX становила понад 10 мільйонів доларів. Цей протокол наразі інтегрує кросланцюговий міст між Polygon та Ethereum, щоб між ними можна було з легкістю передавати токени PYR.