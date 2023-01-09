Основні тези

На початку року крипторинки підскочили через позитивні макроекономічні новини

У четвер опублікують свіжі дані по інфляції, і це спричинить подальшу волатильність

Боротьба з інфляцією ще не завершилася, адже інвестори досі переживають складні часи

Після Нового року Solana зросла на 65%, однак до цього вона різко обвалилася і досі стикається з проблемами

Після 2022 року, який, м’яко кажучи, був досить невтішним для криптовалюти, нинішній рік почався позитивно.

Минулого року Біткоїн, Ethereum та всі їхні друзі обвалилися, але за дев’ять днів нового 2023 року ми бачимо зелений колір. Давайте подивимося, чому це відбувається, і чи варто очікувати більшого росту, чи, може, ціни повернуться до жахливих показників 2022 року.

Макроекономіка є стимулом для росту криптовалюти

Найбільшою причиною цьогорічного стрибка криптовалюти є та ж причина, що спричинила падіння світового ринку минулого року: мова йде про макроекономіку.

Фондовий ринок позитивно розпочав цей новий рік. Це можна пояснити тим, що показники інфляції по всьому світу нижчі, ніж очікувалося. Так, попереду ще дуже багато роботи, щоб подолати цю нестримну кризу вартості життя, проте свіжі дані дають інвесторам надію, що центральні банки зможуть відмовитися від своєї політики високих процентних ставок раніше, ніж це передбачалося.

Десятиліття процентні ставки були низькими, і от у 2022 році світ перейшов до нової парадигми процентних ставок, і в відповідь на інфляційну кризу ставки різко підвищились. Це зробили, щоб стримати попит та, зрештою, запобігти зростанню цін. У результаті цього всі ризикові активи обвалилися, і немає нічого більш ризикованого, ніж криптовалюта. А отже, ринок пішов вниз.

Solana відокремлюється від ринку

Звичайно, попри те, що макроекономічні фактори є головною рушійною силою, у криптопросторі все одно є своєрідні ризики, та відбуваються свої події. Згадаємо хоча б три минулорічні події (Luna, Celsius і FTX), що спричинили значне падіння та відхилення від фондового ринку, який до цього демонстрував надзвичайно високу кореляцію з біткоїном.

На початку року ми побачили, що Solana випереджає усіх інших гравців, вона показала колосальний прибуток у 65%: на початку року торгувалася за 10 доларів США, а зараз — на рівні 16,50 долара.

Минулого тижня я написав статтю про Solana, де провів глибокий аналіз, та зараз можу сказати, що ця монета має серйозні проблеми. У період між збоями, які стаються знову й знову, декілька великих проєктів залишили цей блокчейн, також він постраждав через тісні зв’язки з опальним Семом Бенкманом-Фрідом. На вказаному нижче графіку видно, що хоча стрибок здається великим (65%), та все одно це крапля в морі порівняно з тим падінням, яке зазнав цей проєкт.

Можливо, це зростання, що сталося на минулому тижні, частково відбулося через Bonk, зовсім нову мем-монету, яку я також проаналізував минулого тижня. Наразі ми знаємо, що не варто дуже покладатися на собачі токени, тим не менш, таке зростання принаймні трохи полегшило біль інвесторів Solana.

Що сприяє росту біткоїну?

Коли мова йде про майбутнє, то можна лише робити здогадки. Наступна важлива подія відбудеться в четвер, коли оприлюднять свіжі дані по ІСЦ. Якщо інфляція в США буде нижчою, ніж очікувалося, можна очікувати, що ринки почнуть обнадійливо рухатися вгору.

Насправді все зводиться до того ж, що й минулого року: криптовалютні ринки зможуть суттєво відновитися лише після того, як Федеральна резервна система відмовиться від своєї нинішньої агресивної політики високих процентних ставок.

У свою чергу ФРС стверджує, що ставки продовжать зростати, доки інфляція залишатиметься високою. З огляду на те, що ринок праці досі напружений, а базова інфляція залишається стійкою (зведений показник частково знизився через ціни на енергоносії, та базова інфляція – це показник, на якому зазвичай зосереджують свою увагу законодавці), попереду у нас ще довгий шлях.

Зрештою, у 2023 році все на криптовалютних ринках, ймовірно, буде залежати від результатів боротьби між ФРС та інфляцією. Доки не відбудеться розворот, про який ми так мріємо, цифрові ринки, можливо, будуть переживати важкі часи.