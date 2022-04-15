Протягом останніх 24 годин XRP піднявся більше ніж на 5% і обігнав загальний ринок криптовалют.

Протягом останніх кількох годин ринок криптовалют демонстрував низькі результати. За останні 24 години крипторинок втратив понад 2% своєї вартості, при цьому загальна ринкова капіталізація знову опустилася нижче порогу в 1,9 трильйона доларів.

Біткоїн намагався піднятися до рівня опору в 43 000 доларів, але зараз знову торгується близько 40 000 доларів. Якщо ведмежий імпульс продовжиться, біткоїн може вперше за тиждень впасти нижче позначки в 40 000 доларів.

XRP, нативний токен блокчейну Ripple, зріс більше ніж на 5% за останні 24 години і за ринковою капіталізацією став лідером серед криптовалют у топ-10.

Основним каталізатором постійного зростання XRP стало повідомлення генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауза, у якому він заявив, що Ripple здобуває перемогу у поточній судовій справі проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Гарлінгхаус заявив каналу CNBC , що він очікує, що ця справа скоро завершиться перемогою Ripple.

Ключові рівні, за якими варто спостерігати

4-годинний графік XRP/USDT є бичачим, незважаючи на те, що загальний ринок зараз знаходиться в ведмежому тренді. Технічні показники говорять, що XRP відновлюється після нещодавнього падіння.

Лінія MACD прямує до нейтральної зони, а це вказує на те, що XRP більше не знаходиться на ведмежій території. 14-денний індекс відносної міцності дорівнює 59 і показує, що незабаром XRP може увійти в зону перекупленості, якщо це ралі продовжиться.

На момент виходу статті монета XRP коштувала 0,7646 долара. До кінця дня вона може подолати перший важливий рівень опору на позначці 0,8111 долара.

Однак XRP потребуватиме підтримки загального крипторинку, якщо він планує подолати рівень опору в 0,8652 долара найближчим часом.