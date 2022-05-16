Останні кілька годин криптовалюти демонструють слабкі результати, однак Solana сьогодні обігнала ринок.

За останні 24 години ринок криптовалют втратив менше 1% своєї загальної вартості. Враховуючи ці результати, загальний ринок криптовалют зараз перевищує 1,2 трлн доларів, а за попередній тиждень втратив майже 300 млрд доларів.

Біткоїн, найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта світу, сьогодні знизився менше ніж на 1%. На момент виходу статті біткоїн торгувався за 29 683 долари, і за останні 7 днів він знизився на 11%.

Ether зберігає свою позицію другої за ринковою капіталізацією криптовалюти. Цими вихідними ETH утримував свою ціну вище психологічно важливого рівня в 2000 доларів.

SOL, нативний токен екосистеми Solana, демонструє одні з найкращих результатів серед монет зі списку топ-10. За останню добу SOL здорожчав на понад 4%, і наразі його монета торгується вище 54 доларів.

Для поточного росту Solana немає якихось явних причин. SOL затьмарив загальний ринок криптовалют, який за останні 24 години впав менше ніж на 1%.

Ключові рівні, за якими варто стежити

Незважаючи на нинішні позитивні показники, 4-годинний графік SOL/USD залишається ведмежим. Це пов’язано з тим, що останні кілька днів Solana мала низькі результати.

Лінія MACD залишається нижче нейтральної зони на рівні -1,186, а це вказує на ведмежий імпульс. Однак незабаром, якщо ралі продовжиться, показник MACD може увійти в позитивну зону.

14-денний RSI на рівні 50 показує, що SOL більше не знаходиться в зоні перепроданості. Якщо Solana й далі буде зростати, то до кінця дня вона може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 60 доларів.

Однак, якщо SOL подолає психологічно важливу позначку в 70 доларів, йому знадобиться підтримка загального ринку криптовалют.

Якщо ж SOL буде падати, то протягом наступних кількох годин він може опуститися нижче рівня підтримки в 50 доларів. Однак у короткостроковій перспективі він має зберегти свої позиції вище рівня підтримки в 45 доларів.