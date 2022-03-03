За останній тиждень ціна на монету Spheroid Universe (SPH) зросла на 58,6% у зв’язку з продовженням поточного бичачого забігу, який розпочався ще на початку лютого.

Монета докладає всіх зусиль, щоб компенсувати нещодавнє падіння, яке відбулося на початку року після загального краху криптовалютного ринку. Незважаючи на величезний приріст, ці спроби не завжди були успішні, іноді монета переживає досить помітні відкати, як наприклад, сьогоднішнє падіння на 9%.

На момент написання статті токен SPH торгувався за 0,05136 долара.

Давайте детальніше розберемося, чому останній тиждень ціна на Spheroid Universe (SPH) так активно зростає.

Що таке Spheroid Universe (SPH)?

Перш ніж ми розглянемо, чому ж зростає ціна, важливо спочатку пояснити, що таке Spheroid Universe (SPH).

Spheroid Universe — це платформа для розробки та запуску проєктів доповненої реальності (AR) або розширеної реальності (XR), яку запустили в березні 2021 року.

У Spheroid Universe використовується власний токен SPH, який користувачі використовують для взаємодії на платформі.

Spheroid Universe має різні функції, наприклад, мова програмування Spheroid Script, а також Spheroid XR Cloud, що дозволяє розробникам і користувачам з легкістю створювати додатки XR/AR. Також тут є Spheroid Scripts, що допомагає користувачам розширювати ці додатки.

Spheroid Universe надає Demiurge IDE (хмарне середовище розробки), що дає змогу створювати NFT, а також анімувати їх.

Більше того, Spheroid Universe має унікальний NFT-маркетплейс, який дозволяє користувачам переглядати різні 3D-ділянки землі. Користувачі можуть розміщувати оголошення на земельних ділянках, які вони придбали. Реклама виступає джерелом пасивного прибутку.

На даний момент продали вже понад 300 000 ділянок, що свідчить про високий попит і підтримку спільноти.

Чому ціна SPH за тиждень зросла на 58%?

Одним із головних факторів, що сприяє нинішньому зростанню, стало нещодавнє повідомлення Марка Цукерберга про те, що ШІ є ключем до розблокування метавсесвіту. І ці слова викликали ажіотаж у просторі метавсесвіту, де Spheroid Universe є ключовим гравцем.

Spheroid Universe вирізняється тим, що він полегшує роботу завдяки своїм основним додаткам XR, які використовують ШІ для модифікації існуючих структур, і таким чином будь-хто може завантажувати відеоматеріали у хмару Spheroid.