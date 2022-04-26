Цього тижня загальний ринок криптовалюти демонстрував гарні результати, і за розмірами прибутків лідером став Dogecoin.

Зараз криптовалютний ринок компенсує втрати, яких він зазнав цими вихідними. За останні 24 години загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на понад 3,5% і зараз становить понад 1,8 млрд доларів.

Біткоїн знову торгується близько психологічно важливої позначки 40 000 доларів, Ether також за останні 24 години зріс на 5% і сягнув позначки в 3000 доларів.

Однак останні кілька годин лідерські позиції серед 20 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют займає DOGE, нативний токен екосистеми Dogecoin. За останню добу DOGE зріс більше ніж на 20%.

Під час цього бичачого забігу DOGE обігнав Avalanche і зараз займає 10-у сходинку на ринку за ринковою капіталізацією.

Тривалому забігу DOGE сприяє новина про те, що керівництво Twitter прийняло пропозицію Ілона Маска придбати цю компанію.

Маск є великим шанувальником Dogecoin, й інвестори налаштовані оптимістично і вірять, що він дозволить на цій платформі соціальних мереж здійснювати оплату в DOGE.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік DOGE/USD наразі є позитивним, оскільки за останні 24 години Dogecoin випередив інші провідні криптовалюти. Технічні індикатори свідчать, що DOGE подолав свій нещодавній ведмежий тренд.

Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, а це вказує на бичачий імпульс для Dogecoin. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 67 говорить про те, що незабаром Dogecoin може увійти в зону перекупленості, якщо вдасться утримати цей імпульс.

На момент виходу статті DOGE торгувався за 0,158 долара. Якщо бики утримають контроль, то до кінця дня DOGE зможе подолати перший важливий рівень опору на позначці в 0,165 долара.

Однак, якщо буде підтримка загального крипторинку, DOGE може вперше за кілька місяців піднятися вище позначки в 0,175 долара.