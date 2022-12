Дисконт на вартість чистих активів Grayscale Bitcoin Тrust сягнув рекордного рівня. Ця знижка на мить перевищила 50%, а потім трохи знизилася до поточного рівня 48,8%.

Це сталося в той момент, коли Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) знову підтвердила причини своєї відмови в заявці Grayscale, яка хоче перетворити траст на біржовий фонд.

Grayscale Bitcoin Trust є найбільшим біткоїн-фондом у світі, однак він рідко торгувався на тому ж рівні, що і його базовий актив біткоїн. На графіку вище видно, що з моменту запуску та до цього року він торгувався як преміум-клас, порівняно з біткоїном.

Цей фонд дозволяє акредитованим інвесторам придбати біткоїни і при цьому не турбуватися про зберігання чи управління своїми активами. Раніше він торгувався на вагу золота, бо попит на акції різко збільшився, а установи хотіли заволодіти біткоїном. Однак за зручність потрібно платити – і досить солідні суми – 2%.

Від березня акції Grayscale торгуються зі знижкою на біткоїн. Під управлінням цього фонду знаходяться активи на 10,7 млрд доларів, тобто через криваву бійню на криптовалютних ринках ця сума обвалилася на 65% за останній рік.

Однак знижка на біткоїн означає, що акціонери зазнають вдвічі сильнішого удару.

«Той факт, що Grayscale Bitcoin Trust наразі торгується зі знижкою майже в 50%, є жахом для власників GBTC. Це разюче підкреслює величезні відмінності в якості структури різних інвестиційних механізмів», – заявив минулого тижня Бредлі Дьюк, співдиректор ETC Group, в інтерв’ю CoinDesk.

Зменшення надходжень пояснюється посиленням конкуренції, адже запустили багато конкурентоспроможних фондів (особливо в Європі), а також цьому сприяє велика кількість заявок на ETF на біткоїн у США. Також знижку спричинило те, що інвестори не можуть викупити в трасті свої авуари за біткоїни, але з них стягують комісію в 2%.

Однак ці фактори зазвичай тьмяніють на тлі того, що арбітражні трейдери користуються такою дихотомією цін. Але події цього року зменшили й це.

Протягом останнього місяця на ринку збільшується стурбованість, викликана тим, що материнська компанія Grayscale, Digital Currency Group (DCG), може оголосити про банкрутство. Це пов’язано з проблемами криптоброкера Genesis, материнською компанією якого також є DCG.

Genesis заперечує, що вони незабаром оголосять про банкрутство, однак крах FTX позначився на компанії, і зараз вона перебуває на стадії реструктуризації. 15 листопада Genesis заморозив виведення коштів.

Питання про резерви Grayscale посилює це занепокоєння. Йдеться про те, чи вірні вони своєму слову та чи тримають усі запаси біткоїнів в безпеці. Після кризи FTX багато великих криптокомпаній публікують підтвердження наявності резервів, щоб заспокоїти клієнтів, однак Grayscale відмовився це зробити.

«З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо мережеві дані гаманців та дані підтвердження через криптографічне підтвердження резервів чи будь-яку іншу сучасну криптографічну процедуру обліку», – йдеться у заяві Grayscale.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Як я вже писав, я дійсно не можу зрозуміти, до чого тут міркування безпеки. Блокчейн побудований таким чином, що така інформація доступна широкому загалу.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

