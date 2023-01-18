Ходлери біткоїнів нещодавно видихнули з полегшенням. У 2021 році біткоїн встановив новий історичний максимум, а потім зайшов на ведмежу територію та знижувався протягом 2022 року.

Минулого року все грало проти біткоїну, починаючи з негативних настроїв навколо криптогалузі та закінчуючи загальним зростанням долара США.

Однак ті, хто уважно стежить за дрібними деталями, особливо технічними, помітили за останні місяці кілька обнадійливих фактів. По-перше, в останні кілька місяців ринок сформував патерн спадаючого клину, а це свідчить про бичачий розворот.

По-друге, індекс відносної міцності, один із найпотужніших технічних осциляторів, показав бичачу дивергенцію (останній раз це було в четвертому кварталі 2022 року). По-третє, поточне ралі наближається до важливого рівня опору, що може виявитися ключовим.

Графік BTCUSD від TradingView

Спадаючий клин підтверджує розворот

На шляху вгору біткоїн піднявся вище 20 тисяч доларів вперше з листопада минулого року. Таким чином, це спровокувало масові ліквідації криптовалютних шортів, сума яких перевищила 100 млн доларів під час торгів минулого тижня.

Іншими словами, висхідний рух застав шортистів зненацька.

Технічні трейдери помітили потенційну модель спадаючого клину, яку зображено на графіку вище. Однак, доки ринок не подолав його верхню межу, важко говорити про розворот тренду.

За нинішніх умов біткоїн продовжить зростати, доки зберігаються мінімуми.

Бичача дивергенція RSI спостерігається вже кілька місяців

RSI також подає бичачий знак. Бичача дивергенція (на графіку вище зображено червоним) попереджала про можливий розворот тренду. Разом з патерном спадаючого клину це стало просто ще однією ознакою росту, що спостерігається останні кілька місяців.

Позначка в 30 000 доларів США має важливе значення для біткоїн-биків

Наразі головне питання – що буде далі? На даний момент технічна динаміка біткоїну виглядає досить просто.

Якщо біткоїн утримається вище найнижчої точки спадаючого клину, він може перевірити опір на рівні 30 000 доларів. Судячи з того, наскільки потужною була підтримка в минулому, цей рівень має стати ключовим, тобто прорив вище цієї позначки має спровокувати подальше зростання.