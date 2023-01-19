Enjin запустили у 2009 році в Сінгапурі, і він швидко став найбільшою платформою для створення ігрової спільноти. Його популярність призвела до народження ENJ, криптовалюти та смарт-контракту, що забезпечує довіру та безпеку в спільноті, а також мінімальні комісії за транзакції.

Завдяки Enjin користувачі можуть створювати NFT, не маючи навичок програмування. Крім того, користувачі можуть отримувати гроші, коли інші користувачі торгують цифровими активами на маркетплейсі Enjin.

Ринкова капіталізація ENJ становить понад 450 млн доларів США, і в обігу знаходиться 1 млрд монет. На початку 2023 року монета ENJ зросла майже на 100% відносно долара США, лише сьогодні – на 16%.

Отож, чи безпечно зараз купувати ENJ?

Графік для ENJUSD від TradingView

Чи завершилася криптозима у 2022 році?

Криптовалютний ринок постраждав від низки поганих новин у 2022 році. По-перше, біткоїн став лідером падіння: провідна криптовалюта впала з понад 60 тис. доларів США й опустилася нижче 20 тис. доларів США.

Вже багато років любителі біткоїну виступають за швидке впровадження криптовалюти інституційними інвесторами. Нарешті криптовалюти почали активно використовуватися, але разом з цим біткоїн потрапив у тісний зв’язок зі звичайними ринками.

Іншими словами, у 2022 році біткоїн сильно постраждав від сильного долара США. Крім того, на нього дуже вплинули фундаментальні новини, що впливають на загальний ринок, зокрема інфляція в США та зміни в політиці Федерального резерву.

Саме тому спекулянти в криптогалузі швидко переключилися на інші монети. Та біткоїн досі має важливе значення для всієї галузі.

Тому, коли на початку 2022 року біткоїн перевищив позначку 21 тисячу доларів, це спровокувало подібний рух більшості гравців крипторинку.

ENJ став тим, хто послідував його прикладу. У 2023 році він зріс майже на 100%, після того як наприкінці минулого року сформував патерн спадаючого клину.

Тож чи справедливо вважати, що криптовалютна зима 2022 року вже завершилася?

На даний момент ENJ перевіряє опір у зоні, яка в минулому забезпечувала підтримку. Якщо ралі біткоїну ще не закінчилося, не стане сюрпризом, коли ENJ піднімається вище цього рівня опору.