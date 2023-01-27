Чи може Metacade очолити ралі ведмежого ринку?

Після божевілля бичачого ринку 2021 року у 2022 році сильно вдарила криптозима , і важко сказати, як довго вона триватиме. Досвідчені інвестори знають, що хоча інтерес до криптовалют в цей період може трохи знизитися, та ведмежі ринки насправді є ідеальним часом, щоб долучитися до потужних проєктів, які мають корисні функції, щоб потім отримати максимум від наступного бичачого забігу. Навіть в умовах ведмежого ринку можна здобути вигоду від ралі ведмежого ринку.

Metacade — це новий проєкт, який в колах інвесторів багато людей вважають найкращим варіантом, що може стати успішним у 2023 році та далі, і завдяки неймовірним результатам його передпродажу, під час якого лише за 9 тижнів цей проєкт зміг зібрати 3,9 млн доларів, багато хто думає, що Metacade, можливо, стане тим проєктом, який зможе очолити ралі ведмежого ринку.

Що таке Metacade?

Metacade — це революційний проєкт в Web3-іграх, і він прагне створити найбільшу P2E-аркаду в метавсесвіті. Цей проєкт привернув до себе багато уваги завдяки вичерпній офіційній документації, яку опублікували напередодні передпродажу. В ній детально описано плани створити розгалужену функціональну екосистему навколо P2E-аркади, привабити велику кількість учасників та революціонувати ігровий процес.

Завдяки використанню цілої низки ігор цей проєкт здобуває собі найкращу позицію і може отримати серйозний імпульс у 2023 році. До того ж, цьому позитивно сприяють інші додаткові функції, що складають ядро його екосистеми.

Однією з його ключових особливостей є привабливий та інноваційний механізм винагород. Окрім нагород за ігри в P2E-аркаді, користувачі можуть отримати вигоду від різних стилів гри, проходження різних рівнів та турнірної гри.

Звичайні гравці можуть заробляти, роблячи цінні внески на платформу. Це може зробити кількома способами: написати огляд на ігри, поділитися корисною альфа-версією гри — все це дозволяє користувачам отримати винагороди, адже вони допомагають покращити цю платформу. Це дозволить ефективно збільшити кількість користувачів попри те, що ринки переживають криптозиму.

Як працює Metacade?

Metacade має низку взаємопов’язаних функцій, і щоб отримати максимум від платформи, у проєкті створили службовий токен. Токен MCADE не лише дозволяє забезпечити механізм винагород, але й служить засобом обміну на платформі. Завдяки токену можна придбати товари або взяти участь у турнірах, і це створює його невід’ємну цінність.

Корисність токена Metacade полягає в тому, що він зручний для інвесторів, а також підтримує механізм стейкінгу, яким можуть скористатися власники MCADE. Це забезпечує ідеальні інвестиційні умови для потенційних інвесторів. Вартість токена з часом неминуче буде зростати, і, більше того, його власники зможуть отримати пасивний дохід за підтримку роботи мережі.

Такий високий рівень корисності токену є лише однією з причин, чому цей проєкт, схоже, здатний лідирувати на ведмежому ринку, адже попит на його корисні функції підвищить ціну, незалежно від того, панує в просторі зараз криптозима чи ні.

І нарешті, ініціатива Metagrant є ще однією цікавинкою, що справедливо привертає до себе увагу. Завдяки їй розробники ігор зможуть представляти свої ігрові плани на розсуд спільноти Metacade, щоб поборотися за шанс отримати фінансування. Власники MCADE зможуть використати свої токени, щоб проголосувати за те, які проєкти отримають кошти зі скарбниці, а це дозволить мати на платформі низку класних ігор, а також надійно утримувати тут користувачів, адже вони будуть активно залучені в процес.

Чи є Metacade гарною інвестицією?

Розробники цього проєкту зрозуміли, що потрібно, щоб у довгостроковій перспективі він став самодостатнім, і, як наслідок, уже окреслили низку різних джерел доходу, які допоможуть рухати проєкт вперед.

Сам MCADE явно демонструє високий рівень корисності, і варто очікувати, що його ціна зростатиме разом з тим, як збільшуватиметься використання цієї платформи. З огляду на те, що так багато функцій цього проєкту сприяють активному залученню користувачів, не дивно, що токен MCADE добре сприймають у просторі, і він має достатній потенціал, щоб очолити ралі ведмежого ринку.