Чи може Metacade затьмарити цінові прогнози для The Sandbox на 2023 рік та надалі?

У 2021 році The Sandbox став напрочуд популярним. Однак після занепаду SAND у 2022 році багато хто задавався питанням, яке майбутнє чекає на цей проєкт. У даній статті ви прочитаєте, якими, за прогнозами, будуть ціни на The Sandbox в 2023, 2025 та 2027 роках, а також дізнаєтеся, чому Metacade може виявитися набагато кращою інвестицією.

The Sandbox (SAND) залучив декілька відомих імен

The Sandbox є одним із найкращих токенів метавсесвіту на ринку поряд із Decentraland. Зараз токен займає 43-му сходинку за розміром ринкової капіталізації. The Sandbox — це віртуальний світ, в якому користувачі можуть створювати та монетизувати свої творіння. The Sandbox дозволяє гравцям досліджувати свою креативність за допомогою вбудованих інструментів VoxEdit і Game Maker. VoxEdit, наприклад, дозволяє користувачам збирати на власний розсуд блоки (що називаються вокселі) і створювати віртуальні об’єкти, які можна використати під час створення досвіду в метавсесвіті або продати за токени SAND.

Гравці можуть купувати та продавати віртуальні земельні ділянки, що представлені як LAND NFT. Незважаючи на поточний ведмежий ринок, ці ділянки землі досі регулярно приносять 1500 доларів США, а на піку бичачого ринку 2021 року максимум становив 16 000 доларів (за даними CoinGecko ). Враховуючи кількість всесвітньо відомих брендів, що розвиваються в метавсесвіті The Sandbox, як-от Gucci, Adidas, HSBC і Warner Music Group, багато людей оптимістично сприймає довгострокові прогнози цін на The Sandbox.

Цінові прогнози для The Sandbox (SAND) на 2023, 2025, 2027 роки

На початку 2023 року SAND торгується за 0,70 долара. Прогнозують, що на кінець 2023 року ціни на The Sandbox будуть у середньому становити 2,50 долара, тобто збільшаться десь на 260%. Якщо припустити, що темпи впровадження метавсесвіту продовжать зростати, то до 2025 року SAND може досягти 6,53 долара, й інвестори, які долучаться до проєкту сьогодні, отримають приблизно 830% прибутку. До 2027 року платформа, ймовірно, матиме значну базу гравців. Згідно з прогнозами на 2027 рік, ціна The Sandbox сягне позначки в 12 доларів, тобто нинішні інвестори отримають приблизно 1600% прибутку.

Metacade (MCADE) прагне стати осередком ігор Play-to-Earn у Web3

Metacade — це орієнтована на спільноту платформа для ігор у Web3. Її мета — стати універсальною платформою та поєднати все, що стосується метавсесвіту та Р2Е-ігор, надавати гравцям усі інструменти, що необхідні для максимального використання цих новітніх технологій. Цей проєкт пропонує все, що потрібно гравцям від ігрового хабу, зокрема форуми для обговорення найновіших ігор, таблиці лідерів, які допоможуть знайти ігри, в які варто грати, а також простір, де можна дізнатися про найпопулярніші альфа-версії P2E-ігор. Простіше кажучи, Metacade — це місце, де ви зможете спілкуватися, обговорювати та дізнаватися, як досягати успіху в таких іграх, як The Sandbox.

Однак Metacade робить додаткові кроки, щоб забезпечити, що його гравці отримують якомога більше цінності, використовуючи потужність блокчейн-технології. Наприклад, гравці отримують токени MCADE щоразу, коли дають поради щодо проходження ігор, діляться детальними оглядами чи взаємодіють іншим чином зі спільнотою. Користувачі не тільки безпосередньо відчувають бонуси від своїх внесків, але й інші гравці можуть скористатися наданою інформацією в своїх інтересах — виграють усі!

Окрім регулярних турнірів, розіграшів призів та конкурсів, користувачі Metacade навіть зможуть знайти роботу в Web3-просторі завдяки дошці вакансій та підробітків, яку запустять на платформі в 2024 році. Інвестори Metacade найбільше чекають на схему Metagrants. Metagrants дозволяють спільноті використовувати ресурси платформи та фінансувати розробку передових ігор.

Metagrants, які виділятимуть безпосередньо розробникам, даватимуть залежно до того, яка ігрова ідея отримає найбільше голосів в одному з конкурсів Metagrant. Потім готову гру внесуть до віртуальної аркади Metacade, яку вони з часом сподіваються наповнити десятками ігор, які підтримуються спільнотою.

Деякі кмітливі інвестори вже зрозуміли потенціал Metacade та активно долучаються до передпродажу MCADE. За 11 тижнів тисячі інвесторів придбали токени MCADE на суму близько 6,2 млн доларів. Це підвищило ціну MCADE з 0,008 до 0,014 долара.

Цінові прогнози для Metacade (MCADE) на 2023, 2025, 2027 роки

До кінця передпродажу вартість MCADE буде становити 0,02 долара. У зв’язку з тим, що, за прогнозами, GameFi має вибухнути в 2023 році, очікується, що до кінця року MCADE сягне 0,18 долара, а це на 800% більше, ніж 0,02 долара. До 2025 року розробка Metacade буде завершена і, ймовірно, він стане домом для тисяч геймерів.

Багато людей прогнозують, що до кінця 2025 року MCADE коштуватиме 0,43 долара, і ті, хто запізнився на передпродаж, отримають 2050% прибутку. І нарешті, аналітики прогнозують, що до 2027 року MCADE може коштувати 1,20 долара, тобто лише за чотири роки він зросте на 5900%!

Metacade (MCADE) має набагато більше простору для зростання

Цінові прогнози для The Sandbox, безумовно, небезпідставні, та очевидно, що Metacade має набагато більший потенціал для зростання. Чим більше зростатиме інтерес до метавсесвіту та P2E-ігор, з’являтиметься потреба в осередку для спільноти, і Metacade зможе задовольнити цю потребу. Поєднайте це з токеном, передпродаж якого зараз проводиться, і ви зможете побачити одну з найбільших інвестиційних можливостей в GameFi у 2023 році та надалі.

Не забувайте, MCADE зараз коштує 0,014 долара. Ті прогнози ґрунтувалися лише на кінцевій передпродажній ціні (0,02 долара), а це означає, що ваш потенційний прибуток може бути набагато вищим, ніж заявлено, якщо ви зайдете в проєкт за сьогоднішніми цінами. Якщо ви планували інвестувати в The Sandbox, чому б краще не звернути увагу на передпродаж Metacade?

