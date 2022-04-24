Криптовалюта та блокчейн-технологія, яка лежить в її основі, зробили революцію у світових фінансах, а цифрові активи тепер стають дедалі популярнішим платіжним способом по усьому світі.

Сьогодні мільйони компаній приймають в якості оплати біткоїн та інші криптовалюти. І оскільки все більше людей використовують криптовалюту для оплати в різних торгових точках, з’являється нова тенденція: використання криптовалютних дебетових карток.

Прикладом того, наскільки масштабною є ця тенденція, є нещодавнє оголошення Visa про те, що в першому фінансовому кварталі 2022 року обсяг транзакцій, здійснених за допомогою криптовалютних карток, налічував 2,5 мільярда доларів. Цей ріст також сприяв збільшенню підтримки сервісів криптовалютних платежів, зокрема BitPay і Strike.

Загалом кількість криптовалютних дебетових карток зростає, а разом з цим збільшуються і шанси отримати безкоштовні криптовалюти.

Що ж являють собою криптовалютні дебетові картки, і як вони працюють? Нижче розглянемо ці питання, і, що більш важливо, розберемося, як можна з легкістю отримати безкоштовну криптовалюту за допомогою своєї криптовалютної дебетової картки.

Що таке криптовалютні дебетові картки?

Криптовалютні дебетові картки дуже схожі на звичайні дебетові картки. Як і традиційною дебетовою карткою, криптовалютною дебетовою карткою можна скористатися, щоб оплатити товари та послуги офлайн чи онлайн.

Однак, на відміну від звичайних дебетових, криптовалютні дебетові картки використовують криптовалюту в якості основної валюти для їхнього поповнення. Саме тому замість готівки на банківському рахунку криптовалютні дебетові картки використовують Bitcoin, Ethereum , Ripple або інші цифрові активи, які зберігаються у вашому криптогаманці.

Що хочемо зазначити стосовно криптовалютних дебетових карток, так це те, що їх активно приймають. Серед найпопулярніших карток, які зараз широко використовуються в усьому світі, варто згадати Voyager Crypto Mastercard, Nexo Debit Card, Crypto.com Visa Card, Coinbase Debit Card і Binance Visa Card.

Як працюють криптовалютні дебетові картки?

Щоб скористатися крипто-дебетовою карткою, необхідно прив’язати її до свого криптогаманця . Зробити це досить просто, і тоді ви зможете поповнити свою картку криптовалютою.

Коли ви купуєте товар або хочете оплатити послугу там, де приймаються дебетові картки, платіжний сервіс конвертує вашу криптовалюту в ту валюту, що необхідна продавцю.

Однак варто пам’ятати, що різні дебетові картки конвертують криптовалюту в фіатні кошти у різний час. Деякі з цих карток автоматично конвертують криптовалюту в фіат одразу, як ви їх поповнюєте .

Інші ж будуть зберігати криптовалюту і конвертувати її тоді, коли здійснюється транзакція. Тим не менш, ви можете обрати собі крипто-дебетову картку залежно від часу конвертації криптовалют.

Завдяки зручності та гнучкості, які пропонують такі картки, вам не доведеться турбуватися про обмінні курси. Криптовалютна дебетова картка безпосередньо конвертує вашу криптовалюту в будь-який фіат на ваш вибір.

Таким чином, ви можете використовувати ці картки, здійснюючи купівлю у місцевого роздрібного продавця. Наприклад, ви купуєте продукти в продуктовому магазині за допомогою дебетової картки. Коли ви здійснюєте платіж своєю криптовалютною дебетовою карткою, власник магазину отримує платіж у фіатній валюті.

Як за допомогою криптовалютних дебетових карток отримати безкоштовну криптовалюту?

Постачальники криптовалютних дебетових карт хочуть стимулювати користувачів подібно тому, як працюють звичайні програми лояльності.

Однак замість звичайних винагород (наприклад, кешбек, бали та кілометри) крипто-дебетові картки дозволяють заробляти крипто-винагороди. В інших випадках ви можете використовувати зароблені бали, щоб придбати криптовалюту.

Хоча різні крипто-дебетові картки мають різні стратегії винагород для своїх користувачів, існують три найбільш поширені способи, як це роблять.

Сюди належать: крипто-винагороди, стейкінг і реферальні системи. Остання стратегія стала популярною завдяки картці Club Swan .

Давайте ж подивимося, як кожна із цих стратегій дає клієнтам змогу заробити безкоштовні криптовалюти за допомогою крипто-дебетових карток.

1. Крипто-винагороди

Більшість криптовалютних дебетових карток головною стратегією нагород мають криптовалютні винагороди. Щоразу коли ви здійснюєте купівлю за допомогою дебетової картки, ви автоматично отримуєте винагороду – не готівкою, кілометрами чи балами, а криптовалютою. Розмір доступної крипто-винагороди може суттєво відрізнятися і в основному залежить від конкретного постачальника.

Наприклад, з кожної купівлі дебетова картка Coinbase повертає вам 4% винагороди. З іншого боку, BlockFi поверне вам 3,5% за будь-яку купівлю, які ви зробите. Однак ця сума винагороди діє лише протягом 90 днів.

Після цього періоду сума автоматично зменшиться до 1,5% кешбеку.

Однак деякі картки мають розширену програму винагород для користувачів залежно від рівня картки. Наприклад, Crypto.com дарує 1% криптовалюти, якщо у вас найнижчий рівень картки. А якщо у вас найвищий рівень картки, ви отримаєте 8% кешбеку за оплату будь-якого товару чи послуг.

Ще одна карта, яка працює так само, як Crypto.com, — карта Binance Visa, яка дозволяє клієнтам отримати кешбек до 8% у токенах BNB.

Подібно до інших карток, весь кешбек надходить у гаманець, а це означає, що ви з кожної купівлі отримуєте безкоштовні криптовалюти.

2. Стейкінг

Шукаєте, як найкраще отримати прибуткові винагороди за допомогою своєї крипто-дебетової картки? Вам допоможе в цьому крипто-стейкінг . Стейкінг — це коли ви передаєте свою криптовалюту, щоб підтримати блокчейн-мережу. Завдяки стейкінгу збільшується попит і обіг валюти.

Наприклад, Crypto.com дозволяє здійснювати стейкінг на суму від 0 до 400 000 доларів протягом щонайменше 6 місяців. Все, що вам потрібно зробити, це тримати нативний токен CRO у своєму гаманці Crypto.com. Чим більшу кількість токенів ви використовуєте та на більш тривалий період робите ставку, тим вищі винагороди ви отримаєте.

3. Реферальні системи

Реферальна система – це маркетингова стратегія, за допомогою якої активні користувачі залучають до програми нових учасників. І в більшості випадків ці користувачі отримують за це винагороди. Однією з дебетових карток, які використовують реферальну систему, є дебетова картка Club Swan.

Дебетова картка Club Swan дає користувачам 20% членського внеску, який сплачує реферал. Розмір членських внесків залежить від рівня членства. Якщо реферал зареєструється на найвищий рівень членства (голова), то ви отримаєте більше.

Що потрібно враховувати при виборі крипто-дебетової картки?

Окрім безкоштовних криптовалютних винагород, при виборі криптовалютної дебетової картки потрібно враховувати й інші фактори. Нижче розглянемо деякі з факторів, на які варто звернути увагу при виборі крипто-дебетової картки:

1. Комісії за транзакцію

Різні постачальники карток мають різні комісії за транзакції. Проте варто зазначити, що більшість криптовалютних дебетових карток не мають комісій за зняття коштів. При виборі картки можна зіткнутися з іншими зборами: плата за ліквідацію, щомісячні платежі, комісії за іноземні транзакції та плата за обслуговування. Тому, шукаючи кращу крипто-дебетову картку, обирайте картку з найнижчими комісіями за транзакції.

2. Підтримка криптовалют

Підтримка криптовалют є одним із факторів, які необхідно враховувати, перш ніж замовляти крипто-дебетову картку. Гарна новина полягає в тому, що більшість криптовалютних карток підтримують більшість популярних криптовалют, а деякі підтримують понад 20 різних криптовалют.

Окрім того, деякі крипто-дебетові картки підтримують стейблкоїни, як-от Tether (USDT) і USD Coin (USDC). Перевага стейблкоїнів полягає в тому, що, на відміну від криптовалют, ціна цих монет дуже стабільна. Саме тому, коли ціни на криптовалюту різко коливаються, ціни на такі монети залишаються стабільними.

Ви хочете, щоб криптовалютна дебетова картка була зручна у використанні? Не забудьте вибрати картку, яка підтримує необхідну вам криптовалюту.

3. Безпека

Безпека – це те, до чого потрібно прагнути, коли мова йде про цифрові способи оплати. Тому найкраще отримати картку, яка має першокласний рівень безпеки.

Дійсно деякі крипто-дебетові картки надають своїм користувачам найбільш сучасні заходи безпеки, серед яких: двофакторна автентифікація, пароль і біометричне сканування.

Більшість криптовалютних дебетових карток мають власний додаток або вебсайт, де можна поповнити свою крипто-дебетову картку. А якщо ви втратите свою картку або загубити її, ви зможете її заблокувати або дистанційно змінити пароль. Щоб запобігти крадіжці своєї чесно заробленої криптовалюти, враховуйте такий фактор як надійний захист.

4. Географічна доступність

На даний момент більшість криптовалютних дебетових карток доступні лише в ЄС та США. Можливо, ви захочете отримати картку, що доступна у вашому місці проживання. Крім того, можна обрати картку, яку підтримує MasterCard або Visa. Крипто-дебетові картки в партнерстві з Visa або MasterCard визнаються по всьому світу, тому їх можна використовувати у будь-якому місці та в будь-який час. Якщо ви любите мандрувати, ці картки також вам стануть у нагоді.

Тепер, коли ви знаєте, як можна отримати безкоштовні криптовалюти за допомогою дебетових карток, настав час приступати до роботи. При виборі крипто-дебетової картки не поспішайте та враховуйте наведені вище фактори.

Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, крипто-дебетова картка може стати чудовим доповненням до вашого портфелю. Вона дозволяє вам з легкістю витрачати криптовалюти, і, до того ж, ви отримуєте багато переваг від неї.