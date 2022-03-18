Зараз P2E-ігри на базі блокчейну активно набирають обертів. У 2021 році монети, що мали відношення до ігор за принципом «Грай та заробляй», стали тим активом, що зростав найбільш швидкими темпами. Хоча зараз вони і втратили значну частину своїх минулорічних здобутків, цей підсектор й досі залишається дуже перспективним. І ось чому:

Ігри за принципом «Грай та заробляй» стимулюють гравців грати за винагороди.

Завдяки інтеграції NFT в такі ігри створюється новий вимір.

Усі основні розробники та інвестори блокчейну підтримують блокчейн-ігри.

Отже, якщо ви пропустили Axie Infinity, вам варто звернути увагу на інші майбутні блокчейн-ігри, які можуть принести чудові результати. Ось їхній список:

Illuvium (ILV)

Illuvium (ILV) — це захоплююча RPG-пригодницька гра, де гравці мають доступ до цілої низки різноманітних ландшафтів та цікавих ігрових процесів. Її створили на базі Ethereum, і гра має різні рівні. Для інвесторів також передбачена інтеграція NFT та стейкінг.

Джерело даних: Tradingview

Illuvium хоче стати лідером серед ігор-стратегій, в яку щодня гратимуть мільйони користувачів. Наразі цей проєкт ще знаходиться на початковій стадії. Його нативний токен ILV зараз торгується за 534 долари і за добу знизився приблизно на 5%. Ринкова капіталізація цього проєкту складає менше 346 мільйонів доларів.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) – це ще одна захоплююча гра в реальному часі, яка позиціонує себе як «майбутнє файтингів». У цей проєкт повністю інтегрували NFT, і він прагне, щоб його користувачі отримували реальний бойовий досвід протягом усієї гри. Існує також великий ігровий всесвіт, який постійно оновлюється. BGS є нативним токеном цієї гри, і зараз він торгується за 0,01265 долара.

High Street (HIGH)