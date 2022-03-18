Чи стануть P2E-ігри наступним популярним трендом у криптопросторі?
Зараз P2E-ігри на базі блокчейну активно набирають обертів. У 2021 році монети, що мали відношення до ігор за принципом «Грай та заробляй», стали тим активом, що зростав найбільш швидкими темпами. Хоча зараз вони і втратили значну частину своїх минулорічних здобутків, цей підсектор й досі залишається дуже перспективним. І ось чому:
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Ігри за принципом «Грай та заробляй» стимулюють гравців грати за винагороди.
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Завдяки інтеграції NFT в такі ігри створюється новий вимір.
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Усі основні розробники та інвестори блокчейну підтримують блокчейн-ігри.
Отже, якщо ви пропустили Axie Infinity, вам варто звернути увагу на інші майбутні блокчейн-ігри, які можуть принести чудові результати. Ось їхній список:
Illuvium (ILV)
Illuvium (ILV) — це захоплююча RPG-пригодницька гра, де гравці мають доступ до цілої низки різноманітних ландшафтів та цікавих ігрових процесів. Її створили на базі Ethereum, і гра має різні рівні. Для інвесторів також передбачена інтеграція NFT та стейкінг.
Джерело даних: Tradingview
Illuvium хоче стати лідером серед ігор-стратегій, в яку щодня гратимуть мільйони користувачів. Наразі цей проєкт ще знаходиться на початковій стадії. Його нативний токен ILV зараз торгується за 534 долари і за добу знизився приблизно на 5%. Ринкова капіталізація цього проєкту складає менше 346 мільйонів доларів.
Battle of Guardians (BGS)
Battle of Guardians (BGS) – це ще одна захоплююча гра в реальному часі, яка позиціонує себе як «майбутнє файтингів». У цей проєкт повністю інтегрували NFT, і він прагне, щоб його користувачі отримували реальний бойовий досвід протягом усієї гри. Існує також великий ігровий всесвіт, який постійно оновлюється. BGS є нативним токеном цієї гри, і зараз він торгується за 0,01265 долара.
High Street (HIGH)
High Street (HIGH) є поєднанням гри для заробітку і метавсесвіту. Тут доступні цікаві ігри, а також користувачі можуть володіти різними ігровими предметами, зокрема віртуальною нерухомістю. High Street працює над тим, щоб залучити великі бренди до свого цифрового всесвіту. На момент виходу цієї статті його нативний токен HIGH торгувався за 3 долари.