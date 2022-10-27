Чи стануть The Sandbox та Metacade лідерами ринку метавсесвіту?

Невдовзі після того, як у жовтні 2021 року Facebook оголосив про свій вихід в метавсесвіт і змінив назву на Meta, токени метавсесвіту різко злетіли. Одним із таких токенів був The Sandbox, який відтоді привертає до себе увагу. Проте в галузі з’являється багато нових цікавих проєктів, і Metacade є одним із тих проєктів, які найбільше обговорюють у соціальних мережах останнім часом.

Сьогодні ми розглянемо фактори, які можуть призвести до того, що The Sandbox і Metacade стануть лідерами серед токенів метавсесвіту та, можливо, одними з найкращих майбутніх інвестицій.

Що таке The Sandbox?

The Sandbox — це децентралізований віртуальний 3D-світ, що працює на блокчейні Ethereum. За допомогою невзаємозамінного токена LAND користувачі купують земельні ділянки, щоб створити досвід, яким вони можуть поділитися та монетизувати його, використовуючи токен SAND. Це дозволяє розробляти у метавсесвіті The Sandbox повноцінні інді-ігри, і тут гравці можуть взаємодіяти, використовуючи кастомізовані аватари, які оригінально прикрашені.

Його блочна конструкція дуже схожа на Minecraft, але завдяки використанню цифрової власності тут можливості збільшуються вдесятеро.

Завдяки чому The Sandbox є лідером ринку?

Економіка, що базується на власниках

За традицією ігри, в яких використовується контент, створений користувачами (як-от Roblox ), забирають значну частину винагород, які гравці отримують за свою важку роботу. Гру «The Sandbox» запустили, бо прагнули зламати цю модель і натомість дозволити користувачам по-справжньому володіти своїми предметами та досвідом. ASSET NFT — це такі об’єкти, як транспортні засоби, тварини та конструкції, які можна купувати та продавати на маркетплейсі The Sandbox. Навіть цілі ігри є невзаємозамінними, їх представляють токени GAME.

Конструкція на базі пікселів

У грі The Sandbox є вбудований конструктор предметів під назвою VoxEdit . Кожен блок/піксель називається воксель. Вони поєднуються разом, що дозволяє створювати персонажів, будівлі, тварин і практично будь-який інший об’єкт на ваш розсуд. Завдяки цьому гравці мають повну свободу творити все, що їм подобається, і можуть перетворювати свої витвори в ASSET NFT, які потім можна використовувати в просторі.

Game Maker

Однією з найкращих частин The Sandbox є Game Maker , що дозволяє користувачам будувати на землі (LAND), якою вони володіють, з використанням активів (ASSET), які вони створили або придбали на маркетплейсі. Завдяки йому кожен може втілити свої ідеї в реальність, не знаючи жодного рядка коду, і все це безкоштовно.

Що таке Metacade?

Metacade — це віртуальна аркада, де користувачі відкривають для себе абсолютно нові ігри на основі блокчейну, спілкуються з іншими любителями Play2Earn-ігор та діляться своїми думками щодо майбутнього розвитку ігор метавсесвіту. Як і The Sandbox, Metacade прагне покінчити з ігровими студіями, які спираються на венчурний капітал і які ставлять спільноту на задній план, а перевагу віддають прибутку. Натомість команда Metacade хоче повернути цінність у руки гравців.

Вона зосереджує свою увагу на трьох аспектах: Play2Earn, Create2Earn та Work2Earn, які, ймовірно, кардинально змінять той ландшафт GameFi, який існує сьогодні. Давайте досліджувати.

Що дозволить Metacade стати лідером ринку?

Отримайте перевагу в Play2Earn

Чим більш популярними ставатимуть Play2Earn-ігри, тим більше буде гравців та ігор на ринку, тому все важче буде знайти: а) найкращі ігри та б) ігри, які пропонують найбільше винагород. На Metacade можна читати огляди (і отримати гроші за їх написання), переглядати рейтинги лідерів і ділитися порадами в режимі реального часу, що дозволяє отримати максимальну віддачу від Play2Earn.

Фінансування, яке керується спільнотою

Одним із найцікавіших особливостей Metacade є запуск Metagrants, за допомогою якого користувачі голосують за фінансування своїх улюблених перспективних проєктів. Переможець не лише отримує фінансову підтримку на розробку свого проєкту, ще спільнота Metacade може взаємодіяти безпосередньо з розробниками, тестувати їхні продукти та залишати відгуки, щоб допомогти створити успішну гру. Запуск цих ігор через аркаду Metacade сприяє зміцненню платформи в цілому, адже подальші проєкти, які керуються спільнотою, повертаються назад в систему.

Гігономіка для GameFi

Одним із планів Metacade на майбутнє є створити платформу, на яку користувачі зможуть зайти, поспілкуватися з ентузіастами-однодумцями, пограти в улюблені ігри та знайти платні можливості, щоб робити те, що їм подобається. Тут можна знайти все, що завгодно: від тестування ігор протягом кількох годин до стажування в провідній компанії, яка займається розробкою блокчейну.

Заробляйте більше на своїх улюблених іграх, беручи участь у турнірах

За допомогою MCADE, токена Metacade, гравці можуть брати участь у турнірах та вигравати величезні призи в іграх, в які вони й так люблять грати. Грайте в команді з друзями або самостійно беріть участь в захоплюючих змаганнях, щоб продемонструвати свої навички та заробити ще більше на улюблених Play2Earn-іграх.

Чи варто купувати Metacade та The Sandbox?

Якщо The Sandbox — це гра, в яку грають, то Metacade — це місце, де можна знайти ці ігри. Успіх Metacade базується на розвитку галузі блокчейн-ігор, тоді як The Sandbox покладається виключно на розширення своєї бази користувачів, тому можна стверджувати, що Metacade є менш ризикованим.

Обидва ці проєкти можуть стати чудовими інвестиціями в секторі метавсесвіту. Але з огляду на прогнози, що протягом наступних трьох років галузь блокчейн-ігор збільшиться в 10 разів , не буде несподіванкою, якщо Metacade вийде на перше місце.

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