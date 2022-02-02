Чи сягне ціна ECOMI (OMI) 0,02 долара у 2022 році?

За бичачим прогнозом, ціна OMI буде становити 0,0062-0,0125 долара.

Ціна OMI цього року може сягнути 0,02 долара.

Згідно з негативним ринковим прогнозом, ціна OMI у 2022 році буде 0,00461 долара.

Здається, останніми днями ринок криптовалют швидко відновлюється. Після негативного результатів попередніх місяців бики поступово переймають контроль протягом останнього тижня. На даний момент, схоже, бізнес з криптоактивами відновить свою тенденцію до зростання.

На даний момент ціна монети знаходиться на центральній точці. Якщо вона буде торгуватися вище P, то це означає, висхідний тренд OMI може тривати певний час, адже кінцева свічка знаходиться вище P.

А це вказує на те, що поточний приріст вартості ECOMI (OMI) навряд чи припиниться найближчим часом. Можливо, відбудеться стабілізація та відновлення бичачого тренду, що призведе до того, що ця криптовалюта поб'є попередній історичний максимум і сягне максимуму в 0,02 долара ще до кінця року.

Джерело: TradingView

Індекс відносної міцності (RSI) описує відносний показник імпульсу, який вимірює величину останніх змін ціни для оцінки перекупленості чи перепроданості активу. RSI ціни ECOMI (OMI), як видно на денному графіку OMIUSDT, становить 58,20.

Оскільки цей показник вище 50, це свідчить, що OMI перебуває в потужному бичачому тренді. Це значення може викликати ще один бичачий забіг, бо все більше покупців прагнуть отримати прибутки від прогнозованого зростання ціни.

Довгостроковий прогноз ціни OMI на 2022 рік

OMI, скоріше за все, буде торгуватися в районі свого поточного максимуму в 0,01338 долара. Тим не менш, це стане можливим лише в тому випадку, якщо токен зможе подолати багато попередніх психологічних бар’єрів.

Якщо поточна зростаюча тенденція збережеться, до кінця 2022 року ECOMI може коштувати 0,02 долара. Окрім того, у першій половині 2022 року буде помірне зростання до 0,0082 долара. З огляду на те, що розробники токена планують підписати партнерські угоди та запровадити нові технології, ціна в 0,03 долара є дещо амбітною, але, безсумнівно, досяжною у прогнозованому майбутньому.