В останні кілька років Португалія стала надійним притулком для криптоінвесторів.

Під час пандемії багато людей переїхали до цієї країни, адже криптовалюта стрімко зростала і сягала все нових максимумів, але зараз у цих людей вибивають ґрунт з-під ніг.

У рамках національного бюджету на 2023 рік уряд Португалії запропонував нову податкову політику щодо криптовалют. Вони подали документ на 450 сторінок, де охоплюють всі фіскальні питання, а також пропонують ввести податок на приріст капіталу у розмірі 28% від прибутку від криптовалюти.

Такий 28%-ий податок на приріст капіталу є стандартним в Португалії, а це означає, що країна більше не слугуватиме раєм для криптобратів та сестер. До того ж, на безкоштовні криптовалютні перекази планують ввести податок у розмірі 4%, а також у деяких випадках будуть додаткові гербові збори.

Проте важливо зазначити, що з прибутку від продажу криптовалюти, яку тримали більше одного року, такий податок сплачувати буде не потрібно. Це означає, що запропонований податок на приріст капіталу насправді є більше податком на торгівлю.

Раніше в Португалії вже натякали на таке нововведення

Цей крок не став несподіванкою. У травні міністр фінансів Фернандо Медіна повідомив, що прибутки від криптовалюти почнуть оподатковуватися, швидше за все, скоріше, ніж пізніше.

Таке рішення стало результатом того, що криптовалюту перенесли до класу інвестицій, а не грошей, тобто тепер вона підпадатиме під дію податку на приріст капіталу.

Лісабон і Мадейра

Лісабон (столиця Португалії) вважається одним із європейських криптовалютних центрів, частково через те, що (в минулому?) тут діяли сприятливі закони для криптовалюти. Окрім того, отримати резидентство в Португалії можна легше, ніж в багатьох інших країнах, а це ще більше приваблює криптоінвесторів.

Будемо з цікавістю спостерігати, як події розвиватимуться в майбутньому. Юрисдикції активно змагаються за те, щоб стати європейськими криптовалютними хабами. На нещодавній біткоїн-конференції в Маямі португальський острів Мадейра, звідки родом футбольна суперзірка Кріштіану Роналду, натякнув про свої наміри стати таким центром та визнав біткоїн законним платіжним засобом.

Невеличке швейцарське містечко Лугано є ще одним місцем в Європі, де біткоїн де-факто є законним платіжним засобом. Окрім біткоїну, тут офіційно визнали стейблкоїн Tether, а також наразі розробляють спеціальний стейблкоїн для Лугано.

Заключні думки

Оскільки зараз ведмежий ринок у самому розпалі, й інвестори постійно втрачають кошти, нагадаємо, що щоб потрапити під дію податку на приріст капіталу, необхідно отримати прибуток.

Тому в короткостроковій перспективі введення такого податку на приріст капіталу, ймовірно, не завдасть шкоди. Пам’ятайте, що прибутки, отримані більше ніж рік тому, не оподатковуються. Враховуючи, що одинадцять місяців тому біткоїн торгувався за 69 000 доларів, навряд чи багато трейдерів турбуватимуться про цей 28%-ий податок найближчим часом. Хоч якийсь промінь надії, правда?

Тим не менш, будемо стежити, чи почнуть криптоентузіасти переносити свою діяльність в інші країни, адже Лугано та інші місця продовжують працювати над тим, щоб залучити до себе їхні цифрові гроші.