Algorand — це провідний блокчейн-проєкт, який прагне стати найбільш екологічно чистою платформою у світі. Це ланцюг розумних контрактів, що використовує віртуальну машину Algorand (AVM), яка надає численні можливості для масштабування та прискорення проєктів. Згідно з офіційним вебсайтом, Algorand може обробляти понад 1000 транзакцій за секунду (tps).

Динаміка цін Algorand

Algorand вважається однією з найбільших платформ розумних контрактів у світі. За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація цього проєкту становить понад 4,7 млрд доларів. Як і для більшості цифрових монет, цей рік для ALGO був не дуже вдалим, оскільки ціна токена впала більше ніж на 60%. Окрім того, він знизився на понад 77% від свого історичного максимуму і зараз торгується близько до мінімального рівня від лютого 2021 року.

Існує багато причин, чому ціна Algorand різко впала за останні кілька місяців. По-перше, є серйозні ризики, що Федеральна резервна система проводитиме більш жорстку монетарну політику. І дійсно ця установа почала це робити, адже вже двічі підвищили процентні ставки.

Останнє підвищення ставок, яке відбулося в травні, склало аж цілих 0,50%. Більше того, ФРС вирішив продовжити підвищувати ставки та впроваджувати більш жорстку політику. Так склалося історично, що криптовалюти на кшталт Algorand, демонструють низькі результати в період високих процентних ставок.

По-друге, Algorand страждає від того, що кількість його конкурентів збільшується, а також від того, що його екосистема трохи менша, ніж екосистеми противників. Одними з найбільших конкурентів Algorand є Ethereum, Cronos, Solana і Cardano. Загальна заблокована вартість (TVL) цих мереж становить мільярди, а Algorand має відносно меншу вартість.

Враховуючи зазначені факти, давайте розглянемо деякі з основних причин того, чому варто інвестувати в Algorand.

Algorand стане спонсором Чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу – це одна з найбільших спортивних подій у світі, за якою стежать мільярди глядачів по всьому світу. Згідно з останніми даними, фінал між Францією та Хорватією подивилися понад 1,1 млрд глядачів. Це солідна цифра, якщо врахувати той факт, що населення світу перевищує 8 мільярдів. Більше того, Чемпіонат світу дивиться більше людей, аніж Формулу-1 та Суперкубок.

У травні 2022 року Algorand оголосив, що підписав угоду з FIFA і стане головним спонсором Чемпіонату світу. Як результат, його логотип побачать мільйони людей по усьому світу. У той же час FIFA скористається технологією Algorand для власних блокчейн-ініціатив, як-от невзаємозамінні токени (NFT).

Саме тому ми віримо, що ціна Algorand буде стабільно зростати під час Чемпіонату світу і після нього. Це стане можливим, бо більше людей дізнаються про цю монету під час матчів і вирішать її придбати.

Однак, хоча це і досить непоганий каталізатор, варто зазначити, що криптовалюти, які з’являються на різних заходах, отримують лиш тимчасовий приріст. Наприклад, Cronos, який раніше називався Crypto.com Coin, мав незначні прибутки, коли його компанія виступала спонсором Суперкубку.

Його екосистема постійно зростає

Algorand стане гарною інвестицією, оскільки його екосистема всебічно розвивається. Як і Solana та Avalanche, усі типи розробників активно використовують Algorand. Ці розробники створюють додатки в усіх галузях, зокрема автоматизовані маркетмейкери (AMM), аналітичні дані, децентралізовані автономні організації (DAO), DEX, управління, оракули та NFT тощо.

Протягом останніх кількох місяців каталог додатків, створених в Algorand, стрімко зростав. Серед найпопулярніших блокчейн-платформ, створених за допомогою Algorand, варто згадати AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League і Folks Finance тощо. Хоча більшість із цих проєктів знаходяться ще на стадії зародження, цілком ймовірно, що вони будуть розвиватися найближчими роками.

Це платформа proof-of-stake

Ще одна причина, чому ціна Algorand буде рухатися вгору, полягає в тому, що цей блокчейн створили з використанням консенсусу чистого proof-of-stake (PPoS). Це протокол, який дозволяє карбувати нові монети за участі валідаторів. Він відрізняється від методу proof-of-work, який дозволяє видобувати монети шляхом вирішення складних математичних задач.

Алгоритм рroof-of-stake вважають кращим варіантом, і це пояснює, чому Ethereum здійснює перехід зі своєї платформи PoW на PoS.

У тому, що Algorand є платформою PoS, є декілька переваг. По-перше, інвестори можуть отримувати прибутки, просто зберігаючи свої монети. Цей процес, відомий як стейкінг, дозволяє заробляти до 12% APY. По-друге, Algorand працює значно швидше. Він може обробляти понад 1000 транзакцій за секунду, тоді як Ethereum може обробляти менше 20.

Крім того, завдяки системі PoS Algorand є екологічно чистим. Насправді ця платформа використовує ClimateTrade, щоб компенсувати вуглецевий слід. ClimateTrade активно використовується компаніями, які прагнуть зменшити свій вуглецевий слід.

Algorand пропонується широко

Крім того, Algorand широко надається більшістю брокерів і бірж. Він доступний на провідних централізованих біржах, таких як Coinbase, Crypto.com і Binance. Це одні з найпопулярніших бірж у світі. У той же час можна купувати та торгувати Algorand на провідних децентралізованих біржах, таких як Uniswap і PancakeSwap.

Algorand має потужну спільноту

І нарешті, у Algorand одна з найбільших спільнот у блокчейн-галузі. Його основна сторінка у Twitter має понад 250 000 підписників, а це більше, ніж у більшості інших криптовалют. Окрім того, якщо детально проаналізувати цю мережу, бачимо, що тут є мільйони гаманців. У той же час, щоб стимулювати розробників, Algorand запустив програму грантів на суму 250 млн доларів.