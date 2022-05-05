Chainlink — це великий блокчейн-проєкт, який активно використовують розробники децентралізованих фінансів (DeFi) і невзаємозамінних токенів (NFT). Ця платформа дещо відрізняється від інших блокчейн-мереж, зокрема Cardano та Ripple. У цій статті ми розглянемо п’ять причин, чому, на нашу думку, варто інвестувати в Chainlink як короткостроковим, так і довгостроковим інвесторам.

Що таке Chainlink?

Перш ніж розкриємо причини, чому Chainlink є гарною інвестицією, давайте пояснимо, що являє собою ця мережа, і як вона працює. Chainlink — це розумна мережа оракулів, яка допомагає надавати дані поза ланцюгом в ланцюги екосистем, як-от DeFi-сектор і невзаємозамінні токени (NFT).

Наприклад, розробнику, який працює над створенням децентралізованої платформи для торгівлі акціями, потрібні ринкові дані про акції, що торгуються на біржі. Тому замість того, щоб мати справу з безпосередньо біржами, вони співпрацюють з Chainlink, що має всі ці дані та інструменти для їхнього включення у свої екосистеми.

Те ж стосується й інших галузей. Гарним прикладом тут будуть спортивні ставки, які також кардинально змінюються через блокчейн-проєкти. Щоб децентралізована платформа для ставок добре працювала, вона повинна мати доступ до надійних даних про ігри. І Chainlink їх може надати.

Протягом останніх кількох місяців Chainlink додав більше рішень в свою екосистему. Наприклад, нещодавно він запустив платформу для автоматизації смарт-контрактів Keepers. Він також представив Proof of Reserves, інструменти для міжланцюгового зв’язку та VRF-платформи.

LINK — токен управління в екосистемі Chainlink. Це провідна криптовалюта з ринковою капіталізацією в понад 5,4 млрд доларів, вона займає 26-у сходинку в рейтингу найбільших криптовалют у світі.

Дізнайтеся більше про те, як купити Chainlink .

Chainlink займає значку частку ринку

Однією з причин, чому варто інвестувати в Chainlink, є те, що він займає значну частку ринку в секторі оракулів. Хоча кількість оракулів у галузі зростає, Chainlink залишається найпопулярнішим. Його використовують провідні гравці DeFi, наприклад, Aave, Uniswap, Anchor Protocol і Curve Finance.

За даними DeFi Llama, загальна забезпечена вартість (TVS) Chainlink перевищує 53 млрд доларів, і саме тому він є лідером ринку з часткою в 54%. Другим найбільшим гравцем у галузі є Internal, TVS якого становить понад 17 млрд доларів, а далі йде Maker, який має лише 2 проєкти, його TVS налічує понад 13 млрд доларів.

Той факт, що Chainlink займає солідну частку ринку та має надійну репутацію, грає на його користь.

Великий розмір ринку

Chainlink є провідним гравцем у галузі, яка має величезний потенціал. Наприклад, загальна заблокована вартість (TVL) децентралізованих фінансів становить понад 200 млрд доларів. Цей сектор колосально збільшився, враховуючи той факт, що ще кілька років тому його зовсім не було.

Хоча сектор постійно переживає коливання, аналітики вважають, що він представляє майбутнє фінансів. Майбутнє, в якому люди використовуватимуть концепцію смарт-контрактів у всіх сферах свого фінансового добробуту, зокрема заощадження та інвестиції.

Аналітики очікують, що DeFi -сектор зросте більш ніж у 100 разів, ніж він є зараз. Якщо цей прогноз справдиться, цілком ймовірно, що Chainlink зіграє в цьому певну роль.

Те ж стосується й інших секторів, які планують токенізувати. Наприклад, очікується, що децентралізовані ставки покажуть чудові результати завдяки тим правилам, які зараз існують в галузі. Якщо це дійсно станеться, значну роль в цьому гратиме Chainlink.

Є й інші сектори, які хочуть отримати користь від децентралізації. Наприклад, Chainlink співпрацює з Weather Channel, а це означає, що люди можуть використовувати ці дані для розробки своїх додатків.

Chainlink недооцінений

Одним із найважливіших моментів, який варто враховувати під час інвестування, є те, що завжди потрібно купувати відносно недооцінений актив. На мою думку, Chainlink є однією з найбільш недооцінених криптовалют у всьому світі.

На момент написання статті ця монета торгувалася на найнижчому рівні починаючи з січня 2021 року. Більше того, вона знизилася на понад 78% від максимуму 2021 року. Її ринкова капіталізація також впала до якихось 5 млрд доларів.

Тому я вважаю, що Chainlink є дуже недооціненою криптовалютою. Перш за все, хоча його ринкова вартість становить 5 млрд доларів, він допоміг зберегти активи на суму понад 54 млрд доларів. Це свідчить про те, що він ще має потенціал для зростання.

Причиною ж того, що його недооцінюють, є те, що багато людей не знають подробиці про цю платформу та те, що вона робить.

Кореляція з іншими активами

Ще одна причина, чому варто інвестувати в Chainlink, полягає в тому, що він має сильну кореляцію з іншими активами, як-от акції та криптовалюти. Якщо уважно проаналізувати блокчейн-галузь, бачимо, що більшість криптовалют різко знизилися за останні кілька місяців.

Наприклад, біткоїн впав з позначки 68 000 доларів, на якій він торгувався в листопаді 2021 року, до поточних 38 000 доларів. Аналогічно, Ethereum знизився десь від 5000 доларів до 2800 доларів. Загалом ринкова капіталізація всіх цифрових монет знизилася з понад 3 трлн доларів до приблизно 1,8 трлн доларів.

Інші активи, зокрема акції, також знизилися. Це означає, що поточна слабкість Chainlink не є поодиноким випадком. А це говорить про те, що монета відновиться, коли зміцняться інші гравці ринку.

Ерік Шмідт є стратегічним радником

І нарешті, Chainlink стане гарною інвестицією, оскільки стратегічним радником компанії є Ерік Шмідт, колишній генеральний директор і голова ради директорів Google. Це досить важливий факт, адже він приносить у мережу колосальний досвід, а також має багато зв’язків з потрібними людьми. Як ви пам’ятаєте, Шмідт — це та людина, яка допомогла перетворити Google на одну з найважливіших компаній у світі. У повідомленні засновник Chainlink зазначив :

«Досвід і розуміння Еріка щодо того, як потрібно створювати глобальні програмні платформи для інновацій наступного покоління, просто безцінні, адже ми допомагаємо розробникам та організаціям вступити в нову еру економічної справедливості та прозорості».