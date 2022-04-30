Останнім часом монета Shiba Inu розчаровує. Вона знизилася більше ніж на 75% від свого історичного максимуму. Її ринкова капіталізація наразі становить понад 12 млрд доларів, і, як результат, ця монета посідає 15-ту сходинку серед найбільших криптовалют в світі. Трейдери часто запитують: Чи варто інвестувати в Shiba Inu? У цій статті ми вам пояснимо, чому, на нашу думку, SHIB стане гарною інвестицією.

SHIB — це токен ERC-20

Shiba Inu одразу асоціюється з Dogecoin. Дійсно цю монету створили в якості кращої альтернативи Dogecoin. Однак ці дві монети кардинально відрізняються. По-перше, DOGE побудували з нуля за допомогою технології proof-of-work. Його базові принципи схожі на ті, що має біткоїн, а це означає, що будь-хто може його майнити.

А-от Shiba Inu є токеном ERC-20 (Ethereum Request for Comments). ERC — це стандарт для створення смарт-контрактів на Ethereum. Саме тому Shiba Inu не має базової технології, а це означає, що він використовує ту технологію, яку надає Ethereum.

І це гарна новина, враховуючи той факт, що зараз відбувається оновлення Ethereum, і розробники переносять його з платформи proof-of-work на платформу proof-of-stake. Злиття ланцюга Beacon і нинішнього Ethereum відбудеться в третьому кварталі 2022 року. Таким чином, в результаті злиття Shiba Inu стане більш швидким і зручним для користувачів.

Shiba Inu — не просто мем-монета

Багатьох людей найбільше турбує той факт, що мережа Shiba Inu не пропонує жодної корисної функції. Хоча так дійсно було на початку її існування, однак за останні кілька місяців ситуація різко змінилася. Розробники займаються розвитком її функцій, прагнучи зробити її більш корисною платформою.

Одним із найкорисніших продуктів називається ShibaSwap. Це платформа децентралізованого фінансування (DeFi), яка дозволяє людям обмінюватися токенами, купувати та продавати невзаємозамінні токени і навіть інвестувати кошти задля отримання прибутків.

ShibaSwap — це відносно новий продукт, його загальна заблокована вартість (TVL) становить понад 70 млн доларів. Тому цілком ймовірно, що ціна Shiba Inu буде зростати паралельно тому, як збільшується ця екосистема. Можливо, вона зростатиме, бо Shiba Inu користується популярністю серед трейдерів.

Тому ми вважаємо, що відносини між Dogecoin і Shiba Inu такі ж, як між Ethereum і Binance. Біткоїн в основному використовують для здійснення платежів, а-от Ethereum має додаткові корисні функції.

Можливість здійснити стейкінг Shiba Inu

Стейкінг — це процес, завдяки якому інвестор може отримати прибуток, просто зберігаючи свої монети на біржі. Через механізм цього процесу Dogecoin не можна використати для стейкінгу. Проте можна отримати прибутки, здійснивши стейкінг Shiba Inu.

Щоб у найпростіший спосіб отримати таким чином дохід, потрібно скористатися ShibaSwap. Для цього просто перейдіть на вебсайт і оберіть кнопку «Вury». Ідея полягає в тому, що коли ви заблокуєте свої токени SHIB, ви зможете отримати прибутки пропорційно вашому внеску в пул.

Після стейкінгу ви отримаєте xSHIB, що дорівнює вашій частці прибутку. Ці нагороди розподіляють щотижня. На момент написання статті APY для стейкінгу Shiba Inu становив 5,50%, і це досить солідна ставка.

Shiba Inu славиться своїм відновленням

Ще однією причиною, чому ми вважаємо Shiba Inu гарною інвестицією, є те, що ця монета славиться своїми тріумфальним відновленням. Коли Shiba Inu тільки запустили, її ціна спочатку піднялася до максимуму в 0,000040 долара. У той час більшість людей порівнювали його з Dogecoin, який на той момент переживав найкращі свої часи.

Однак такі прибутки трималися недовго, оскільки монета впала більше ніж на 90% і сягнула рекордного мінімуму в 0,0000055 долара. У той час більшість людей (і я також) вважали, що монета зазнала краху. Однак в жовтні 2021 року ситуація змінилася, і монета піднялася до історичного максимуму в 0,000090 долара. Це означає, що монета завжди може відновитися.

Можна знайти багато прикладів, коли монети різко падали, а потім знову зростали. Наприклад, у 2020 році, коли почалася пандемія Covid-19, біткоїн впав з 13 000 доларів до 3 500 доларів. Хоча більшість людей очікували, що його ціна й далі буде знижуватися, та він відновився і встановив новий історичний максимум майже на позначці в 70 000 доларів.

Крах Shiba Inu не є чимось унікальним

Також варто зазначити, що варто інвестувати в Shiba Inu, оскільки її поточний крах не є поодиноким випадком. По-перше, протягом кількох місяців більшість монет переживають падіння, оскільки й досі панує занепокоєння щодо жорсткої монетарної політики ФРС . Примітно, що інші активи (як-от акції) також дуже впали, а Nasdaq 100 від початку року втратив більше 10% свого максимуму.

Саме тому це гарна новина, адже, як показує історія, різкі цінові обвали не тривають вічно. Я очікую, що Shiba Inu та інші монети відновляться, коли розпродаж акцій закінчиться. Крім того, SHIB має чудове співвідношення ризику та винагороди, адже він коштує дешево.