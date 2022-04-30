Чи варто купувати Gala? 3 моменти, які слід врахувати

Протягом останніх кількох років ігрова індустрія стрімко розвивається. Лідерами галузі є великі компанії, як-от Microsoft і Take-Two Interactive. Вони щороку заробляють мільярди доларів за рахунок продажу ігор, підписок та мікротранзакцій. Gala Games — це блокчейн-проєкт, який прагне здійснити революцію в ігровому секторі. У цій статті ми розглянемо основні моменти, які слід враховувати при купівлі токена GALA.

Gala Games — це децентралізована ігрова платформа

Більшість ігор, у які зараз грають люди, мають централізований характер. Це означає, що всі рішення приймають розробники, і всі гроші також отримають вони. До того ж, вони думають про прибуток, тобто їхня мотивація полягає в тому, щоб заробляти якомога більше грошей. Як результат, більшість геймерів ненавидять своїх постачальників ігор. Наприклад, EA Sports, власник франшизи FIFA, є однією тих компаній, яких ненавидять найбільше.

Саме тому Gala Games сподівається змінити ситуацію, створивши платформу, де розробники створюють свої ігри і дозволяють людям грати в них здебільшого безкоштовно. Мережа належить її учасникам, які володіють токеном GALA. Існує два основних способи, як придбати GALA. По-перше, токен можна купити на централізованій біржі, як-от Coinbase і Binance. Крім того, можна володіти вузлом та запускати його. Якщо ви будете оператором вузла, ви зможете отримувати щоденні розсилки від мережі.

Користувачі Gala Games вже розробили популярні ігри. Серед найкращих ігор на платформі варто згадати Spider Tanks, The Walking Dead, Legends Reborn, Town Star та Mirandus. Розробники постійно створюють все нові й нові ігри в екосистемі.

Монета GALA використовується для управління в екосистемі Gala, а також для здійснення покупок в екосистемі. Її ринкова капіталізація становить понад 1,2 млрд доларів, і саме тому вона займає четверту сходинку серед найбільших ігрових монет світу після Axie Infinity, Decentraland і Sandbox.

Ігри для заробітку набирають обертів

Ще один факт, який вам потрібно знати, це те, що сектор ігор для заробітку є величезним і швидко розвивається. На думку аналітиків, цей сектор насправді знаходиться в зародковому стані, і що в ньому буде з’являтися все більше й більше розробників та користувачів. Це пояснює, чому вартість таких криптовалют, як Axie Infinity, Decentraland і Sandbox, сягає мільярдів.

В нещодавньому дослідженні підрахували, що вартість цього сектору в 2024 році становитиме понад 250 млрд доларів. Це серйозний показник для сектору, який зародився лише кілька місяців тому.

Gala є основним гравцем у NFT-секторі

І нарешті, Gala стала провідним гравцем у секторі невзаємозамінних токенів (NFT). Цьому є досить просте пояснення. Використовуючи її платформу, люди можуть карбувати власні NFT, а потім продавати їх на своїх маркетплейсах. Більшість NFT в цій екосистемі належать до існуючих ігор, наприклад, TownStar і The Walking Dead. Транзакції в екосистемі обробляються за допомогою токена Gala.

У 2022 році платформа Gala Games зменшить деякі труднощі в екосистемі, запустивши власний продукт під назвою Gala Chain. Цей ланцюг стане невід’ємною частиною екосистеми за рахунок зменшення загальних зборів, які люди сплачують у мережі. Також людям стане легше створювати власні ігри в екосистемі.

Чи варто інвестувати в Gala?

Останні кілька місяців монета Gala була не найкращою інвестицією. Її ціна впала більше ніж на 80% від історичного максимуму. Це сталося попри на те, що цього року її загальна екосистема швидко зростала. Подібні результати мають й інші ігрові токени, зокрема Decentraland і Sandbox. На мою думку, ціна GALA продовжить зростати в найближчі роки, оскільки її екосистема продовжує зростати.