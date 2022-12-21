Чи варто купувати Metacade (MCADE) під час криптокраху 2022 року?

Обвал крипторинку пропонує безліч чудових можливостей для купівлі. Часто кажуть, що можна вигідно придбати чудові проєкти, адже під час ведмежого ринку знижка сягає 90%, і це означає, що за одну початкову суму інвестицій можна придбати набагато більше токенів.

Класні проєкти завжди є, їх створюють навіть під час краху криптовалютного ринку. Схоже, проєкт Metacade збирається стати великим гравцем у криптопросторі, і зараз його шлях тільки починається. Якщо ви ще не чули про нього, обов’язково читайте далі!

Що таке Metacade?

Metacade — це ігрова платформа наступного покоління, побудована на блокчейні Ethereum. Завдяки вдосконаленій функції смарт-контрактів Ethereum, Metacade може забезпечити більш безпечний і ефективний ігровий досвід для геймерів з усього світу, а також постійна аудиторія дозволяє захистити цей проєкт під час краху криптовалютного ринку.

MCADE — це нативний токен цієї платформи. Він використовується для живлення всіх блокчейн-транзакцій, а також для криптовалютних винагород гравцям, коли ті грають в безліч аркадних ігор. Проєкт закладає собі міцну основу під час криптокраху 2022 року, бо він прагне стати єдиною найбільшою аркадою, яку можна знайти на блокчейні, і, як результат, він дає гравцям широкі можливості заробляти винагороди в токенах MCADE.

Платформа прагне забезпечити веселий і справедливий досвід для всіх геймерів, до того ж, вона керується спільнотою. Metacade створює передовий ігровий центр на блокчейні та допомагає запустити нову ігрову епоху, коли гравці повністю контролюють власні дані та можуть отримувати винагороди, граючи в свої улюблені ігри.

Більше ігор, більше винагород

Маючи найбільшу аркаду на блокчейні, гравці отримають більше можливостей, ніж будь-коли раніше. У Metacade буде, схоже, нескінченний список ігор в аркадному стилі, і члени спільноти Metacade матимуть доступ до найпопулярніших проєктів у цьому просторі.

Metacade має безліч пропозицій, і гравці отримають безпрецедентні можливості для заробітку, коли ринок оговтається після нещодавнього обвалу криптовалют. Завдяки унікальній функціональності, яка є в блокчейн-іграх, усі гравці можуть заробляти, граючи в нові класні ігри. Metacade значною мірою забезпечує цей потенціал прибутку.

Роби внесок та заробляй

На додаток до всіх тих аркадних ігор, які пропонує Metacade, платформа прагне стати хабом для криптоспільноти. Тут гравці можуть отримати доступ до найсвіжішої інформації про найкращі Р2Е-ігри у просторі та зв’язатися з іншими геймерами, щоб поділитися останніми думками.

Metacade відкриває перед гравцями найкращі можливості та найбільш цінні альфа-версією ігор. Більше того, користувачі будуть отримувати нагороди в токенах MCADE за те, що надають спільноті інформацію, а це буде слугувати прямим стимулом для спільноти розвиватися та ділитися своїми враженнями, які вони отримують під час подорожі світом Р2Е-ігор.

Проєкт керується спільнотою

Metacade ставить потреби своїх гравців на перше місце та хоче забезпечити, щоб їхні голоси були почуті, а це життєво необхідно, щоб бути стабільним під час краху крипторинку. Спільнота Metacade зможе вливати безпосередньо на управління цим проєктом, і з часом він стане децентралізованою автономною організацією ( DAO ). Завдяки токенам MCADE власники зможуть визначати майбутнє проєкту у цій DAO.

Члени DAO також зможуть впливати на розвиток більш загального GameFi-сектору. На розсуд спільноти виноситимуть перспективні проєкти, і потім вона зможе проголосувати за найкращі (на думку учасників). Коли оберуть кращий проєкт, спільнота зможе надати фінансування через програму Metagrants і таким чином підтримати команди розробників на ранніх етапах.

GameFi-сектор буде розвиватися

Прогнозують, що згодом блокчейн-ігри зможуть революціонізувати ігрову індустрію загалом . Ці проєкти пропонують деякі унікальні функції, яким немає рівних у традиційних іграх, головним серед яких є інтегрована можливість для заробітку гравців. Це важливий момент для інвесторів, які зараз в пошуках інвестицій, що можуть запропонувати більшу надійність навіть під час потужного криптокраху.

Зараз в ігровій індустрії домінує декілька великих компаній, наприклад, Electronic Arts (EA) та Activision Blizzard (ATVI). Ці компанії контролюють розробку та розповсюдження ігор, і це дає їм велику владу над геймерами.

Блокчейн-ігри мають важливе значення, бо вони дають децентралізовану альтернативу поточній системі, незалежно від того, як рухаються ціни під час краху криптовалютного ринку. Повертаючи владу геймерам, проєкти на кшталт Metacade можуть кардинально змінити ігрову індустрію вартістю 100 млрд доларів та перенести велику частину операцій на блокчейн.

Користувацький досвід при використанні децентралізованих додатків (dApps) з кожним роком покращується, оскільки самі блокчейни стають швидшими, дешевшими та безпечнішими. Metacade, який побудований на Ethereum, отримує всі переваги цієї екосистеми, яка постійно розширюється, та пропонує своїй спільноті безліч переваг. В результаті цього проєкт може розростися до величезних масштабів.

Чи варто купувати Metacade?

Проєкти, які запустили під час ринкового краху 2018-2020 років, зростали в шаленій геометричній прогресії: деякі з них зросли на 40 000% або навіть вище. Зараз, під час ведмежого ринку 2022 року, MCADE нещодавно запустив передпродаж своїх токенів, тому в вас є можливість зробити інвестиції в криптовалюту на ранніх етапах. До того ж, тут фантастично низький бар’єр входу для тих, хто хоче скористатися нещодавнім обвалом крипторинку та заробити на цьому.

Рідко можна знайти проєкт з таким високим потенціалом та такими можливостями. Часто проєкти з високим потенціалом тримаються в таємниці, та їх пропонують лише когорті інституційних інвесторів. Metacade працює по-іншому та запускає свій токен безпосередньо для криптоспільноти.

Такі можливості випадають не часто. Хоча інвестування в цифрові активи завжди пов’язане з ризиком, і жоден токен не застрахований від краху криптовалютного ринку, та передпродаж MCADE відкриває перед вами величезний потенціал і при цьому має обмежені недоліки. На даний момент придбати токен MCADE можна лише за 0,008 долара, а в рамках передпродажу ця ціна підвищиться до 0,02 долара. Безперечно, цей актив варто включити у ваш портфель в найближчі місяці.