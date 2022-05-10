Ціна Terra впала до найнижчого рівня з лютого цього року, оскільки у криптопросторі активно проходять розпродажі. LUNA знизилася до мінімальних 50,60 долара, а це приблизно на 60% нижче від найвищого за всю історію рівня. Як результат, її загальна ринкова капіталізація опустилася десь до 19,5 млрд доларів.

Низхідний тренд Terra

У поточному розпродажі криптовалют Terra не залишилася осторонь, бо інвестори боролися зі зростанням волатильності та ризиків на ринку. І монета не була єдиною, хто падав, враховуючи той факт, що інші криптовалюти також опустилися до багатомісячних мінімумів.

Дійсно, за даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют знизилася до понад 1,56 трлн доларів. Максимальне значення ринкової капіталізації становило понад 3 трлн доларів, і це робило криптовалюту великим класом активів у світі.

Зараз Terra падає, оскільки багато людей, які володіють цією монетою, скидають її, побоюючись нових втрат. Також є занепокоєння з приводу відсутності потоків капіталу в цю криптовалюту.

Дізнайтеся більше про те, як придбати криптовалюту .

Окрім того, були хвилювання щодо майбутньої жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи, тому більше людей виходило з ринку, і про це свідчать слабкі результати на ринках по всьому світу. Наприклад, високотехнологічний індекс Nasdaq 100 впав на 26% від свого цьогорічного максимуму. Аналогічно йому, Dow Jones і Nasdaq знизилися на понад 10% від своїх максимумів.

Тим часом ціна Terra також переживає нелегкі часи, оскільки спостерігається інтенсивний відтік коштів на її DeFi-платформах. За даними DeFi Llama, за останні 24 години загальна заблокована вартість (TVL) Terra знизилася на понад 18%. Це падіння серйозніше, ніж в інших мережах, як-от Ethereum, Solana і BNB Chain.

На даний момент її TVL становить 20,19 млрд доларів. За останню добу TVL найбільших його додатків знизився на понад 20%. Наприклад, TVL Anchor Protocol знизився на 16%, тоді як показники TVL для Lido і Astroport впали більш ніж на 20%.

Прогноз ціни на Terra

У своїй останній статті про Terra я попереджав, що монета зазнає значного падіння, адже вона формує модель перевернутої чашки та ручки. Цей прогноз був точним, оскільки за останні кілька днів монета різко впала.

Terra опустилася нижче своїх 25- і 50-денних ковзних середніх, тоді як показник MACD та індекс відносної міцності перемістилися до рівнів надзвичайної перепроданості.

Таким чином, цього тижня ціна LUNA, скоріш за все, переживе незначний підйом, особливо коли в США опублікують дані про слабку споживчу інфляцію. Якщо це відбудеться, наступним ключовим опором, за яким варто стежити, буде позначка в 60 доларів.