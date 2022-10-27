Чи збираються майнери біткоїну капітулювати?

Завжди було цікаво, як оцінюється майнінг на Bitcoin, особливо враховуючи те, що зараз відбувається із ціною та загальним ринком.

Зрештою, саме майнери отримують щойно викарбувані біткоїни, адже блокчейн продовжує розвиватися. Те, що вони отримують дохід в нативній монеті цієї мережі, означає, що їхні дії говорять за себе.

Однак в даний момент відбувається щось визначне. Хешрейт (кількість обчислювальної потужності, що витрачається в мережі Bitcoin), тобто кількість майнерів, зростає. І зростає він досить суттєво.

Однак в той же час падає ціна.

Ми фіксуємо, як хешрейт встановлює все новий і новий рекорд. Однак ціна різко впала, а останні кілька місяців біткоїн торгувався вбік, і його вартість коливалася в межах 20 000 доларів.

Це досить незвично. На графіку вище видно, коли у нас востаннє був значний обвал – у травні 2021 року, тоді хешрейт також впав. І це природно, адже майнери отримують прибутки в біткоїнах, тому логічно, що майнінг знизився у відповідь на суттєве падіння ціни.

Натомість хешрейт та складність мережі залишаються високими. Більшість людей говорять, що це добре. І вони мають рацію – чим вищий хешрейт, тим безпечніша мережа. І чим безпечніша мережа, тим здоровіший біткоїн.

Та чи є в цьому сенс? Давайте поглянемо на це з економічної точки зору. Чи продають майнери стільки, скільки варто було б? Схоже, поки ми через нинішній обвал тупцяємося на місці, майнери тримають свої запаси. Можливо, ви скажете, що через перехід Ethereum на протокол proof-of-stake, який відбувся у вересні, Bitcoin залучив більше майнерів, але насправді дати не збігаються.

Давайте перевіримо, чи продають майнери (цей графік склали за допомогою таємного дослідження).

Після капітуляції влітку вони практично не продають свої активи. Та чи може це змінитися найближчим часом?

Нещодавно я писав про те, що, на мою думку, можливо лише одна подія відділяє нас від неприємного серйозного падіння, якого може зазнати біткоїн. Переглядаючи базові дані по майнінгу в мережі, я знову нервую. Знову ж таки, я не стверджую напевно, це скоріше передчуття, але давайте перевіримо, коли востаннє хешрейт зростав, тоді як ціна падала.

Таке було в середині 2018 року… і нічого доброго це не принесло.

Давайте більш детально розглянемо цей період часу: наведений вище графік демонструє дещо неспокійну картину. Якщо заглянути в 2018 рік, ми бачимо, як саме відбулося те зростання хешрейту, незважаючи на падіння ціни. А потім подивіться, що сталося з ціною в кінці 2018 року.

Тож це викликає занепокоєння. І дехто стверджує, що це є ведмежий показник. Але ті, хто стежить за моїм аналізом, знає, що мені не подобається екстраполювати минулі цикли біткоїну на сьогодення.

Так, таке було в 2018 році. Але подивіться на біткоїн того часу. Чи знали ви тоді про нього? Тому що багато людей на знали – тоді це був нішевий актив, який ще не наробив галасу у світі trad-fi. Я вже мовчу про те, що сьогодні спостерігається зовсім інший макроекономічний клімат, ми зараз живемо в новій парадигмі процентних ставок. Є один фактор, який не варто забувати, дивлячись на минулі цикли: жоден із цих циклів не відбувався, коли ми переживали падіння більш загального економічного ринку.

Але водночас справа не лише в тому, що це вже було раніше. Я, наприклад, просто трохи здивований тим, що зараз майнери не продають більше активів, або тим, чому так агресивно зростає хешрейт.

Отже, на завершення, цей показник не змушує мене бігти та тиснути кнопку ПРОДАТИ. Але мені подобається використовувати майнінг-дані разом з моїм аналізом більш широкої картини, це приносить цікаві результати. І, як я писав минулого тижня, боюсь, такі коливання в межах 20 000 доларів можуть закінчитися серйозним обвалом. Це психологічно важливий рівень, і як тільки ми опустимося значно нижче, опору не буде.

На загальному ринку існує занадто багато змінних факторів, які можуть легко погіршитися, і біткоїн не дуже відкотився після хвилі заражень, що спостерігалися влітку. Насправді акції зазнали гіршого удару. Те, що відбувається за лаштунками майнінгу, не усуває занепокоєння, хоча і не робить на ньому акцент.