Чи зможе Floki Inu (FLOKI) зламати низхідну тенденцію?

Як і більшість мем-монет, починаючи з кінця минулого року Floki Inu (FLOKI) постійно падав. Хоча протягом цього часу монета декілька разів намагалася піднятися, та загальна тенденція поки що залишалася досить ведмежою. Проте настрої у криптопросторі починають покращуватися, і чи зможе FLOKI почати зростати? Розглянемо деякі ключові моменти:

Схоже, що токен FLOKI торгується в основному вбік, і на момент виходу цієї статті він продавався за 0,00004372 долара, тобто протягом 24 годин змін майже не було.

Окрім того, монета торгується нижче важливої зони опору в 0,00005 долара і знаходиться в цьому районі вже деякий час.

Індекс відносної міцності (RSI) показує перепроданість токена, а це свідчить про те, що, можливо, тиск продажів зменшиться.

Джерело даних: Tradingview

Невже Floki Inu збирається зламати низхідний тренд?

Це дуже малоймовірно, принаймні в найближчій перспективі. За останні кілька днів більшість монет зросла, а біткоїн повернувся на позначку в 40 000 доларів. Та незважаючи на таке покращення настроїв, інвестори все ще досить насторожені.

Ймовірно, апетит до мем-монет буде низьким, навіть якщо інші великі монети та альткоїни покажуть скромні прибутки. На даний момент ключовим завданням для FLOKI буде спробувати знову подолати зону опору в 0,00005 долара.

Якщо бики зможуть подолати цей поріг, можливо, буде солідний бичачий прорив. Але з огляду на те, що FLOKI торгується в основному вбік, малоймовірно, що це станеться найближчими днями. А отже, ця мем-монета буде торгуватися на ведмежому ринку.

Чи варто інвестувати у Floki Inu (FLOKI)?

Багато людей заробили на мем-монетах серйозні гроші. Проте ці токени дуже ризиковані, і їх не варто тримати дуже довго. Єдина позитивна новина стосовно FLOKI – це те, що він торгується дуже дешево.

Завдяки падінню ціни ви можете придбати цей токен і чекати, доки він не почне нарешті зростати. Ринкова капіталізація FLOKI становить близько 420 мільйонів доларів, а це означає, що ця монета має великий потенціал для зростання.