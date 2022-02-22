На початку лютого загальні настрої на ринку криптовалют почали змінюватися. Проте, схоже, геополітична напруженість впливає на ринкові настрої. Незважаючи на це, середньострокові перспективи Internet Computer (ICP) залишаються непоганими, і нижче ви побачите, чому. Спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Наразі ICP торгується приблизно на 18 доларів, тобто за 24 години знизився майже на %1.

У середньостроковій перспективі монета може зрости до 100 доларів.

Однак зараз на ринку існує багато системних ризиків.

Джерело даних: Tradingview

Internet Computer (ICP)

Варто зазначити, що Internet Computer (ICP) – це досить новий проєкт, який стартував у травні 2021 року. Та навколо нього було багато галасу. Дійсно одразу ж відбувся лістинг ICP на біржах Coinbase та Binance. У певний момент цього ажіотажу токен продавався майже за 400 доларів.

Але, звісно, згодом ажіотаж згасає, і, як і слід було очікувати, ICP зазнав колосальних втрат. На момент виходу статті він торгувався приблизно за 18,90 долара. Отже, куди далі буде рухатися ICP?

Позначка в 100 доларів не така вже й нереальна, як здається. Зрештою, не так давно у 2021 році ICP сягнув максимальних 87 доларів. Окрім того, здається, позначка в 18 доларів – це найнижчий ціновий рівень, який був в ICP. Цілком ймовірно, що коли настрої на ринку покращаться, його ціна зросте.

Кому варто придбати Internet Computer (ICP)?

Internet Computer — це широкомасштабований блокчейн загального призначення, який прагне стати зручною екосистемою для додатків Web3. Цьому проєкту ще немає і року, і він може стати новим Ethereum.

Отож, якщо бажаєте придбати альтернативи ETH зі смарт-контрактами, вам варто звернути увагу на ICP, це гідний актив. Більше того, цей проєкт має просто неймовірні фундаментальні основи та довгострокові перспективи.