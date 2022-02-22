Чи зможе Internet Computer (ICP) сягнути 100 доларів до 2025 року?
На початку лютого загальні настрої на ринку криптовалют почали змінюватися. Проте, схоже, геополітична напруженість впливає на ринкові настрої. Незважаючи на це, середньострокові перспективи Internet Computer (ICP) залишаються непоганими, і нижче ви побачите, чому. Спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:
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Наразі ICP торгується приблизно на 18 доларів, тобто за 24 години знизився майже на %1.
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У середньостроковій перспективі монета може зрости до 100 доларів.
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Однак зараз на ринку існує багато системних ризиків.
Джерело даних: Tradingview
Internet Computer (ICP)
Варто зазначити, що Internet Computer (ICP) – це досить новий проєкт, який стартував у травні 2021 року. Та навколо нього було багато галасу. Дійсно одразу ж відбувся лістинг ICP на біржах Coinbase та Binance. У певний момент цього ажіотажу токен продавався майже за 400 доларів.
Але, звісно, згодом ажіотаж згасає, і, як і слід було очікувати, ICP зазнав колосальних втрат. На момент виходу статті він торгувався приблизно за 18,90 долара. Отже, куди далі буде рухатися ICP?
Позначка в 100 доларів не така вже й нереальна, як здається. Зрештою, не так давно у 2021 році ICP сягнув максимальних 87 доларів. Окрім того, здається, позначка в 18 доларів – це найнижчий ціновий рівень, який був в ICP. Цілком ймовірно, що коли настрої на ринку покращаться, його ціна зросте.
Кому варто придбати Internet Computer (ICP)?
Internet Computer — це широкомасштабований блокчейн загального призначення, який прагне стати зручною екосистемою для додатків Web3. Цьому проєкту ще немає і року, і він може стати новим Ethereum.
Отож, якщо бажаєте придбати альтернативи ETH зі смарт-контрактами, вам варто звернути увагу на ICP, це гідний актив. Більше того, цей проєкт має просто неймовірні фундаментальні основи та довгострокові перспективи.