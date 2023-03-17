Чи зможе передпродаж токену ASI не відставати від ралі Cosmos у 2023 році? Що варто знати кожному інвестору

Широке відновлення криптовалютного ринку змусило інвесторів засумніватися в майбутньому ціни Cosmos, адже цінова дія ATOM почала викликати подив. Можливо, незабаром ми побачимо зміну довгострокової тенденції, від якої, за прогнозами, виграє один конкретний новий проєкт.

У рамках передпродажу криптовалюти AltSignals за перші 24 години вдалося зібрати понад 120 000 доларів США, що дало ще більший імпульс розвитку блокчейну на базі штучного інтелекту. Отож, чи перевершить Altsignals цінову дію Cosmos протягом наступних років?

Ціна Cosmos відновлюється, а AltSignals сколихує простір Web3

Ціна Cosmos почала відновлюватися після тривалого падіння, коли під час обвалу ринку в 2022 році його вартість впала на 85%. Від початку 2023 року ціна ATOM зросла більше ніж удвічі, що змусило багатьох інвесторів прогнозувати зміну довгострокової тенденції для блокчейну.

У той час як ціна Cosmos продовжує зростати, передпродаж токенів AltSignals продовжує привертати до себе великий інтерес. $ASI — це захоплююча нова розробка проєкту AltSignals, який постійно ділиться прибутковими торговими сигналами зі своєю спільнотою починаючи з 2017 року.

Після випуску провідного в галузі алгоритмічного індикатора під назвою AltAlgo™, AltSignals тепер заходить в сектор штучного інтелекту (ШІ) на базі блокчейну . Токен $ASI надасть доступ до нового та покращеного торгового інструментарію, який працює на основі штучного інтелекту, бо платформа позиціонує себе як провідний інноватор в секторі ШІ в Web3-просторі.

Що таке Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) — це високомасштабована, безпечна та сумісна блокчейн-мережа. Ця екосистема дозволяє розробникам створювати та розгортати кастомізовані децентралізовані додатки (dApps), що не мають обмежень щодо масштабованості та сумісності, які зазвичай зустрічаються в інших блокчейнах.

Cosmos дозволяє розробникам випускати власні токени, а також підключатися до інших блокчейнів на базі Cosmos за допомогою протоколу Inter Blockchain Communication (IBC). Це створює екосистему пов’язаних ланцюжків і дозволяє легко поєднувати активи через різні протоколи, і це призвело до сталого попиту, який допомагає тримати ціну ATOM на плаву.

Ціновий прогноз для Cosmos: чи зможе ціна ATOM досягти 20 доларів у 2023 році?

Протягом останніх років ціна ATOM значно коливалася, та інвестори все одно вірять в майбутнє платформи. Очікують, що протягом наступних років ціна Cosmos відображатиме унікальне та інноваційне блокчейн-рішення цієї екосистеми, і саме тому цінові прогнози для ATOM виглядають досить перспективно.

Прогнозують, що до кінця 2023 року ціна ATOM може сягнути 20 доларів, якийсь час вона буде коливатися, а потім очікується відновлення загальних криптовалютних ринків. Оскільки на ціну Cosmos безпосередньо впливають його корисні функції, довгострокові інвестори можуть розглядати поточну ціну в 12 доларів як перспективну позицію для входу.

Що таке AltSignals?

З моменту свого запуску в 2017 році AltSignals став однією з найуспішніших груп денної торгівлі в Web3-просторі. Платформа використовує передові алгоритмічні інструменти, щоб надавати сигнали з безпрецедентним рівнем точності. Деякі трейдери, які використовують AltAlgo™, збільшили свій портфель в 10 разів протягом 19 із 32 місяців.

Зараз платформа запускає низку передових інструментів для торгівлі на базі штучного інтелекту, що називається ActualizeAI. ActualizeAI — це новаторська розробка проєкту, її створили спеціально, щоб підвищити точність старих інструментів та надавати більш прибуткові торгові сигнали, ніж колись існували.

Токени проєктів, які використовують штучний інтелект на базі блокчейну, стали одними з тих, що демонструють найкращі результати у 2023 році, причому багато проєктів у цьому секторі навіть затьмарюють ціну Cosmos. Майбутнє штучного інтелекту на блокчейні виглядає блискуче, і новітній набір інструментів на базі штучного інтелекту від AltSignals робить новий токен ASI дуже затребуваною інвестицією.

Як працює AltSignals?

Токен $ASI можна використати, щоб отримати доступ до стеку ActualizeAI. Щоб аналізувати низку цінових показників і настроїв ринку, стек поєднує машинне навчання та обробку природної мови (NLP). Оскільки ActualizeAI працює на базі штучного інтелекту, він може враховувати величезні обсяги складних даних, а потім надавати своїм користувачам єдиний сигнал на купівлю чи продаж.

Елемент машинного навчання протоколу дає змогу ActualizeAI постійно підвищувати його рівень успішності. Оскільки AltAlgo™ вже має вражаючий послужний список, схоже, лише небо є межею для нового та покращеного ActualizeAI.

Користувачі зможуть отримати доступ до клуб ActualizeAI Club, якщо придбають токен ASI . Членство в клубі дасть більш розширений доступ до ActualizeAI, можливості бета-тестування найновіших інструментів, які випускає AltSignals, та ексклюзивні інвестиційні можливості у Web3-просторі. Також можна застейкати токени $ASI, щоб отримати пасивний дохід, або заробляти їх, беручи участь у різноманітних нових функціях від ActualizeAI Club.

Чи зможе ASI досягти 0,50 долара у 2023 році?

Прогнозують, що найближчим часом токен $ASI значно зросте, адже передпродаж токена створює імпульс для нових розробок цієї платформи. $ASI має дефляційну токеноміку, і очікується, що його величезна корисність у ActualizeAI Club призведе до постійного збільшення рівня попиту.

Експерти очікують, що протягом 2023 року токен може зрости десь у 20 разів. Під час передпродажу ціна $ASI збільшиться з 0,012 до 0,02274 долара, а потім токен стане доступний на біржах, і ціна почне набирати обертів. До кінця цього року $ASI може коштувати до 0,50 долара за токен.

Ціновий прогноз для ASI vs ATOM: який токен зараз краще придбати?

Безумовно, ціновий прогноз для ATOM на майбутнє виглядає позитивно, та $ASI належить до тих проєктів, що активно набирають обертів в блокчейні, тому він може взяти ринки штурмом під час наступного бичачого циклу. Таким чином, ціна ATOM навряд чи перевершить ціну AltSignals, тому останній є дуже перспективною інвестиційною можливістю під час передпродажу цієї криптовалюти.

Попередній продаж криптовалюти — це можливість зробити інвестиції в нові токени на ранніх етапах, тому часто перші учасники отримують понад х100 прибутку. Токен $ASI зростає в ціні кожного разу, коли завершується раунд передпродажу, тому інвесторам варто поквапитися, щоб придбати новітній проєкт на базі ШІ за найкращою ціною.