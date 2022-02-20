Чи зросте Avalanche (AVAX) до 110 доларів найближчим часом?

У п'ятницю Avalanche (AVAX) закрив торгівлю на червоному і в суботу продовжив знижуватися. Монета падає вже три дні поспіль. Та незважаючи на цей дещо ведмежий тренд, у неї є потенціал для зростання та прибутків у найближчій перспективі. Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо декілька важливих моментів:

Через ведмежий тиск AVAX втратив майже 18% за два дні.

Зараз монета торгується за 82,78 долара, тобто за 24 години вона знизилася приблизно на 2%.

Головне завдання — утримати монету вище позначки 80 доларів найближчими днями.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Avalanche (AVAX) наблизитися до 110 доларів?

З огляду на нащодавній рух ціни і ризики на загальному ринку навряд чи AVAX зможе сягнути 110 доларів. Але якщо проаналізувати історію розвитку AVAX та його результати, це не стане йому на заваді.

Хоча в січні монета сягнула мінімуму в 53 долари, та зараз вона вже зросла майже на 80%. Не буде сюрпризом, якщо й далі будуть такі здобутки. Наразі головне завдання – утримати ціну вище 80 доларів. На момент виходу статті монета торгувалась десь за 82 долари.

На нашу думку, поточна корекція, яка спостерігається протягом останніх трьох днів, зупиниться на рівні 80 доларів, а потім вже з'явиться достатній попит, який буде штовхати AVAX вище. Окрім того, монета торгується вище своєї 20-денної EMA, а це свідчить про потужну бичачу силу. Якщо бики утримають підтримку в 80 доларів, то, цілком ймовірно, ця криптовалюта зросте до 110 доларів.

Чи вартий Avalanche (AVAX) вашої уваги?

Аналізуючи, які монети на крипторинку варто придбати, безсумнівно, варто внести Avalanche (AVAX) у першу десятку цього списку. Це дуже перспективний проєкт, який має свої переваги.

Позначка в 80 доларів стане чудовою зоною входу для тих, хто ще не має AVAX. У довгостроковій перспективі монета, ймовірно, принесе гарні прибутки.