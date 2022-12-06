Чим Metacade (MCADE) відрізняється від інших проєктів метавсесвіту, зокрема Axie Infinity (AXS)?

Гра Axie Infinity поклала початок революції в P2E-секторі, вона стала одним із перших криптоігрових проєктів, вартість якого оцінюється в кілька мільярдів доларів . Проте нові проєкти, як-от Metacade, скорочують цей розрив, беручи за основу те, що зробило Axie Infinity успішною. Якщо ви ще не чули про Metacade, ця стаття буде для вас корисною. Читайте далі та дізнаєтесь, чим цей проєкт відрізняється від інших проєктів метавсесвіту, наприклад, від Axie Infinity (AXS).

Що таке Metacade?

Metacade — це перша аркада, керована спільнотою, у Web3-просторі. Це віртуальне місце, тут люди в одному місці можуть спробувати всі найкращі нові проєкти в секторах P2E та GameFi. Також тут можна знайти:

Змагальні ігрові турніри

Розіграші призів

Криптоігрові проєкти та оголошення про роботу в Web3

Metagrants для тих розробників, які бажають отримати фінансування

І багато іншого

Також можна скористатися Metacade, адже він пропонує різні варіанти заробітку. Наприклад, можна грати в P2E-ігри, застейкати токени MCADE або навіть опублікувати цікавий контент — все це дозволить заробити більше токенів MCADE.

Як працює Metacade?

Екосистема Metacade працює завдяки токену MCADE, передпродаж якого зараз відбувається. Цей токен дозволяє гравцям отримати доступ до кращих ігор, брати участь у змагальних турнірах та заробляти призи, публікувати на сайті вакансії та спілкуватися з живою спільнотою.

Також можна відвідати Metacade та познайомитися з усім тим, що пропонує ігровий простір Web3, незалежно від інтересів користувачі чи їхніх цілей. Це робить його одним із небагатьох проєктів у екосистемі, де будь-яка людина може знайти щось на свій смак.

Передпродаж цього проєкту розпочався зі стартової ціни в 1 долар за 125 токенів MCADE, а в кінці за 1 долар можна буде придбати 50 токенів MCADE. Це означає, що чим раніше ви долучитеся до проєкту, тим краще.

В чому унікальність Metacade? Чим він відрізняється від інших проєктів, зокрема Axie Infinity?

Тепер, коли ми розібралися, що таке Metacade, давайте подивимося, чим він відрізняється від інших проєктів метавсесвіту, наприклад, Axie Infinity (AXS). Він відрізняється кожним із наведених нижче пунктів.

Кожен тут знайде щось для себе

Проєкти криптовалютних ігор, такі як Axie Infinity та DeFi Kingdoms, можуть запропонувати спільноті лише одну гру. Публіці або подобається грати в цю гру, або ні. І якщо їм не подобається гра, навряд чи вони будуть співпрацювати з проєктом у майбутньому.

Metacade перевертає таку модель з ніг на голову. Він дає геймерам доступ до різноманітних криптоігор та можливість спілкуватися з друзями. Навіть якщо користувачеві не подобається одна з ігор, які вони пробують у Metacade, все одно йому ще доступно безліч інших ігор.

Саме тому люди повертаються до Metacade знову і знову. Також це робить Metacade більш привабливим, ніж інші ігрові проєкти в Web3-просторі.

Пропонує багато способів для заробітку

Metacade відкриває нові можливості для заробітку в Інтернеті. Зробити це тут можна кількома способами, а це гарантує, що кожен зможе знайти стратегію, яка йому підходить.

Наприклад, гравець може брати участь у турнірах і змагатися за призові фонди. Також можна взяти участь у розіграші призів, щоб отримати додаткові токени MCADE.

Навіть якщо ви не граєте, вам все одно доступні можливості. Людина може отримувати дохід, навіть не граючи в ігри, а публікуючи на платформі корисний контент чи роблячи ставку на свої токени MCADE.

Metagrants

Окрім того, команда Metacade прагне допомогти членам спільноти втілити в життя їхні великі ідеї. Саме тому компанія буде надавати фінансування Metagrant розробникам-початківцям на реалізацію їхніх ідей.

Членам спільноти це вигідно двома способами. По-перше, це допомагає їм створювати більше ігрових проєктів Web3. По-друге, гарантує, що Metacade завжди матиме постійний потік нових криптоігор.

Це ще один приклад того, що команда думає про свою траєкторію розвитку радикально по-іншому, ніж проєкти на кшталт Axie Infinity.

Рання стадія росту

Також Metacade відрізняється від інших проєктів метавсесвіту своєю стадією розвитку, на якій він зараз знаходиться. Такі відомі проєкти, як Axie Infinity та Decentraland, уже відчули значне зростання ціни на свої токени.

Токен MCADE від Metacade тільки починає свою роботу. Команда зараз переживає стадію передпродажу. Це означає, що якщо ви інвестуєте зараз, у вас буде набагато кращий потенціал зростання, ніж якщо б ви інвестували в щось на зразок AXS або MANA.

Metacade — це краща інвестиція і ось чому

Metacade пропонує широкий вибір Web3-ігор, в які можна грати різними способами. Також він орієнтується на спільноту, і це має йому допомогти отримувати все більше й більше підтримки, адже він постійно доводить, що є одним із провідних та перспективних проєктів метавсесвіту.

Але не вірте нам на слово. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися подробиці.