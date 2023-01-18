Основні тези

Coinbase припиняє всі операції в Японії, посилаючись на «ринкові умови»

Минулого тижня компанія скоротила 20% свого персоналу, при цьому в червні минулого року вони вже скоротили 18%

Через крипторалі ціна її акцій від початку року зросла майже на 50%, однак це все одно нижче на 85% від максимуму

Компанії стикається з багатьма проблема, а її генеральний директор Армстронг продав 2% своїх акцій в жовтні минулого року

Останнім часом Coinbase переживає тяжкі часи.

Лише минулого тижня біржа повідомила, що звільнить 20% своїх працівників, хоча в червні минулого року вони вже скоротили 18%. Я написав статтю, в якій проаналізував, що це означає для компанії, ринкова капіталізація якої становить нижче 10 млрд доларів, а це на 90% нижче від тієї ціни, яку вона мала на момент виходу на біржу у квітні 2021 року.

Це сталося після того, як в жовтні генеральний директор Брайан Армстронг продав 2% своїх акцій компанії, після чого я написав детальний аналіз, де розклав, що це означає для компанії, яку вважали лідером, який одного разу зробить криптовалюту мейнстрімом. Ця стаття для всіх, хто стежить за її гучним розміщенням на Nasdaq.

Однак сьогодні маємо ще більше поганих новин. Біржа оголосила, що припиняє всі операції в Японії, посилаючись на «ринкові умови».

Ціна акцій Coinbase зростає

Попри натиск поганих новин ціна акцій Coinbase в перші тижні 2023 року серйозна зросла, вона піднялась на 48% лише за 18 днів.

Це сталося на тлі найбільшого за 9 місяців ралі криптовалют, яке призвело до різкого росту цін. Відновлення ціни акцій Coinbase стало чудовою новиною для інвесторів, однак воно також іронічно підкреслює суть проблеми — зв’язок Coinbase із криптовалютним ринком.

Є лиш декілька речей, що більш мінливі, ніж криптовалюта, тому це не дуже гарна новина, коли компанія тісно пов’язана до цінової дії крипторинку. Результати Coinbase залежать від крипторинку, бо коли ціна падає, знижуються обсяги транзакцій, інтерес до галузі, а також акції Coinbase.

Під час пандемії все було чудово. Друкарський грошовий станок працював на максимальній потужності, відсоткові ставки були низькими, а роздрібні інвестори страждали від синдрому втрачених можливостей (FOMO), озброєні здоровою цікавістю до криптовалюти та жирним стимулюючим чеком.

Але через зміну макросередовища криптогалузь впала з 3 трлн доларів до 800 млрд доларів, і лише нещодавно їй вдалося піднятися і перевищити 1 трлн доларів.

Чому припиняють операції в Японії?

Незважаючи на приємний ріст останніх кількох тижнів, якщо поглянути більш уважно, бачимо, що після виходу на біржу Coinbase втратила 85% своєї вартості, двічі проводила звільнення персоналу, стала свідком того, як її генеральний директор продав у жовтні 2% своїх акцій, а зараз компанія припиняє свою діяльність в Японії.

Усі японські клієнти Coinbase мають вивести свої активи з платформи до 16 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їхні активи конвертують в японські єни. Coinbase наполегливо працювала протягом попередньої криптозими, щоб зайти на японський ринок, тому такий раптовий вихід є ганебним.

Однак Coinbase — це не єдина біржа, яка зробила такий крок, її конкурент Kraken також минулого місяця оголосив про припинення своєї роботи в Японії. Як і Coinbase, Kraken скоротив значну частину свого персоналу, вони звільнили 30% працівників після того, як стався крах FTX. Така надзвичайна кореляція Coinbase із крипторинком є характерною для бірж в криптогалузі.

Дані показують, що обсяг транзакцій Coinbase за 3 квартал впали на 44% порівняно з 2 кварталом. Зрештою, падіння обсягів та інтересу спричинили різке падіння курсу акцій, звільнення, а тепер і припинення діяльності в Японії. Щоб побачити, наскільки знизилася увага публіки до цієї біржі, потрібно лише поглянути на Google Trends.

Інвестори в $COIN сподіваються, що більш м’які макроекономічні показники та ріст криптовалюти, які спостерігаються останні кілька тижнів, є передвісником радісного майбутнього, в іншому випадку це зростання цін на акції буде недовготривалим.