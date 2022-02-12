Компанії оголосили, що Coinbase Prime надасть новий окремо керований обліковий запис ONE Digital SMA.

Як повідомив у пресрелізі Бретт Тейпол, голова Coinbase Institutional, партнерство з One River Digital допоможе цим двом компаніям «задовольняти клієнтські потреби, які постійно розвиваються».

За даними пресрелізу, який опублікували у п’ятницю, One River Digital Asset Management та провідна криптобіржа Coinbase об’єдналися, щоб запустити новий окремо керований рахунок (SMA) для керуючих капіталом та інших інституційних інвесторів.

ONE Digital SMA буде працювати на Coinbase Prime і надаватиме цілу низку стратегій та послуг для криптоінвестування, до яких менеджери фінансового капіталу зможуть легко і без жодних перешкод отримати доступ, як зазначено у заяві цих двох компаній.

Окрім того, ця платформа пропонує «ранній погляд на майбутнє управління активами у фінансовій системі, яка переходить на інфраструктуру з підтримкою блокчейн-технології», — додали вони.

За даними Coinbase, ONE Digital SMA призначена для менеджерів, які прагнуть надати своїм клієнтам прямий доступ до криптоінвестування. Цей рахунок забезпечить повну прозорість і має інші функції, наприклад, стейкінг.

Бретт Тейпол, керівник Coinbase Institutional, зазначив, що SMA запускають в той час, коли власники цифрових активів все більше відходять від досліджень ринку до цифрового впровадження. Він додав, що у 2022 році клієнти схильні зберігати власні цифрові активи на окремих рахунках, які вони контролюють.

Також він зазначив, що клієнти більше хочуть мати послуги з управління інвестиціями, які пропонують ту ж якість, до якої вони звикли на традиційних ринках.

Ця нова пропозиція матиме важливе значення, адже задовольнятиме клієнтські потреби і запити, що постійно зростають, як зазначив керівник Coinbase.

«ONE Digital SMA поєднав в собі найкраще з двох світів: завдяки Coinbase Prime він забезпечує першокласний доступ та безпечне зберігання, а від One River Digital він взяв інвестиційні продукти та послуги інституційного рівня», — сказав Тейпол.

One River Digital Asset Management є провідним менеджером активів, компанія має приблизно 2,5 мільярда доларів США в інституційних активах. Вона почала надавати свої послуги в 2013 році.