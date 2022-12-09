Основні ідеї

Coinbase, скасовуючи комісії, заохочує клієнтів відмовлятися від Tether на користь USD Coin

У вересні минулого року Binance виключила з біржі пари з USDC, щоб просувати власний стейблкоїн BUSD

Війна між централізованими стейблкоїнами загострюється

DAI перейняв смолоскип децентралізації, але на нього чекає важка битва за актуальність, адже його модель здається немасштабованою

Війна стейблкоїнів розгорається.

Coinbase, яка є одним із засновників стейблкоїну USDC, є останньою, хто піде в наступ. Її представники опублікували допис, в якому закликали своїх користувачів поміняти їхні USDT на USDC.

«Події останніх кількох тижнів поставили деякі стейблкоїни в тяжке становище, і ми побачили, як люди почали шукати безпечне місце. Ми віримо, що USD Coin (USDC) є надійним та солідним стейблкоїном, тому ми робимо все, щоб можна було легше здійснити перехід: починаючи з сьогоднішнього дня ми скасовуємо комісії за конвертацію USDT в USDC для роздрібних клієнтів по всьому світу».

Якийсь час я дивувався, чому Coinbase не пішла в наступ і не використала власну біржу, щоб стимулювати власників переходити на USDC. Звичайно, цинік скаже, що таке рішення Coinbase має на меті збільшити запаси USDC, щоб отримати додатковий дохід, адже вони принесли компанії величезні прибутки, враховуючи, що процентна ставка за американськими ОВДП зараз становить 4%.

Це має сенс, і в цьому вся суть. Але незважаючи на постійне хвилювання навколо Tether, це може виявитися корисним для екосистеми в цілому. Найкращий сценарій – яким би надуманим він не здавався – полягає в тому, щоб ринкова капіталізація Tether м’яко знизилася до нуля.

Незалежно від того, підходить Tether для цього чи ні, постійні розмови на цю тему негативно позначаються на всій галузі.

Binance підняла війну стейблкоїнів на новий рівень

Цьогоріч спостерігалися серйозні зміни серед п’ятірки великих стейблкоїнів.

Очевидно, найбільших змін зазнав TerraUSD, його шокуючий обвал сколихнув весь ринок. Потім смолоскип децентралізації перейшов до DAI. Однак виникли й інші проблеми, враховуючи його великі запаси USDC, його піддають критиці за централізований характер.

Це призвело до того, що вони проголосували за перехід до ОВДП, а їхній останній план передбачав «вільне плавання», адже, якщо вони і далі хочуть бути децентралізованими, іншої альтернативи немає. Раніше я вже висловлював свої думки стосовно DAI, і вони не змінилися: я вважаю, що у нього немає майбутнього, бо його модель не може масштабуватися.

До речі, стейблкоїн, який вільно плаває, також не є стейблкоїном.

Що стосується централізованих стейблкоїнів, саме Binance підняла цю війну стейблкоїнів на новий рівень, коли в вересні оголосила про вилучення з біржі пар з USDC та автоматичну конвертацію клієнтських активів у BUSD.

Якщо побудувати графік ринкової частки стейблкоїнів з серпня, ми побачимо, що частки USDT та USDC значно скоротилися, а от BUSD – зросла.

Що буде далі?

Наведений вище графік показує, наскільки домінуючими є трійка цих провідних постачальників, а ринкова капіталізація DAI зараз становить 5,2 млрд доларів США, а це лише крапля в морі.

Хоча це схоже на серйозну централізацію, однак реальність така, що ніхто ще не зламав код, щоб створити децентралізований стейблкоїн. Тож подобається вам це чи ні, але централізація йде вперед.

Питання полаягає в тому, хто серед топ-лідерів здобуде перемогу. Такий крок Coinbase є помітним, адже Binance досягла серйозних успіхів після того, як повідомила про автоматичну конвертацію. Однак у списках Binance досі є USDT, оскільки цей найбільш суперечливий стейблкоїн залишається найбільш глибоко вкоріненим, він є життєво важливим для всієї екосистеми та найбільшою ліквідною парою.

Не думаю, що це добре, тому з погляду ринку приємно буде спостерігати, як USDC рухатиметься далі.

Цікаво буде подивитися на ринкову частку за кілька місяців. Слухайте, а може ми всі скоро будемо використовувати CBDC?